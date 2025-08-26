https://ria.ru/20250826/konstantinovka-2037716933.html
Минобороны рассказало о продвижении ВС России в районе Константиновки
Минобороны рассказало о продвижении ВС России в районе Константиновки - РИА Новости, 26.08.2025
Минобороны рассказало о продвижении ВС России в районе Константиновки
Подразделения "Южной" группировки войск полностью лишили связи участок обороны ВСУ и продвинулись в районе Константиновки в ДНР, сообщили в министерстве обороны РИА Новости, 26.08.2025
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск полностью лишили связи участок обороны ВСУ и продвинулись в районе Константиновки в ДНР, сообщили в министерстве обороны РФ. "Обеспечивая поддержку штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск на константиновском направлении, операторы ударных БПЛА при поддержке артиллерийских подразделений на одном из участков обороны противника нанесли массированный комбинированный удар по средствам связи и радиоэлектронной борьбы, уничтожив станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", станцию спутниковой связи Starlink и антенну управления вражескими БПЛА… Воспользовавшись дезорганизацией противника штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвинулись вперед, заняв позиции противника", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что первый удар артиллеристы нанесли по установке РЭБ, "открыв небо" для операторов ударных БПЛА, которые точными ударами поразили остальные цели. Таким образом, противник полностью лишился связи и средств контроля обстановки, вследствие чего потерял управление.
Минобороны рассказало о продвижении ВС России в районе Константиновки
