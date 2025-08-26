Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о продвижении ВС России в районе Константиновки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 26.08.2025
Минобороны рассказало о продвижении ВС России в районе Константиновки
Подразделения "Южной" группировки войск полностью лишили связи участок обороны ВСУ и продвинулись в районе Константиновки в ДНР, сообщили в министерстве обороны РИА Новости, 26.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск полностью лишили связи участок обороны ВСУ и продвинулись в районе Константиновки в ДНР, сообщили в министерстве обороны РФ. "Обеспечивая поддержку штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск на константиновском направлении, операторы ударных БПЛА при поддержке артиллерийских подразделений на одном из участков обороны противника нанесли массированный комбинированный удар по средствам связи и радиоэлектронной борьбы, уничтожив станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", станцию спутниковой связи Starlink и антенну управления вражескими БПЛА… Воспользовавшись дезорганизацией противника штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвинулись вперед, заняв позиции противника", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что первый удар артиллеристы нанесли по установке РЭБ, "открыв небо" для операторов ударных БПЛА, которые точными ударами поразили остальные цели. Таким образом, противник полностью лишился связи и средств контроля обстановки, вследствие чего потерял управление.
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск полностью лишили связи участок обороны ВСУ и продвинулись в районе Константиновки в ДНР, сообщили в министерстве обороны РФ.
"Обеспечивая поддержку штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск на константиновском направлении, операторы ударных БПЛА при поддержке артиллерийских подразделений на одном из участков обороны противника нанесли массированный комбинированный удар по средствам связи и радиоэлектронной борьбы, уничтожив станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", станцию спутниковой связи Starlink и антенну управления вражескими БПЛА… Воспользовавшись дезорганизацией противника штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвинулись вперед, заняв позиции противника", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что первый удар артиллеристы нанесли по установке РЭБ, "открыв небо" для операторов ударных БПЛА, которые точными ударами поразили остальные цели. Таким образом, противник полностью лишился связи и средств контроля обстановки, вследствие чего потерял управление.
