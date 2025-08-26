Генпрокуратура потребовала от колхоза в Приморье 37,6 миллиарда рублей

Рейтинг@Mail.ru
20:42 26.08.2025 (обновлено: 21:17 26.08.2025)
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в иске, поданном в арбитражный суд Приморского края к владивостокскому АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" и его контролирующим лицам, взыскивает с них более 37,6 миллиарда рублей компенсации вреда биоресурсам, следует из материалов иска, с которым ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 25 августа и к рассмотрению еще не принят. Ответчиками в нем помимо колхоза "Восток-1" указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation.
По мнению прокуратуры, ответчики – это группа лиц с участием иностранных инвесторов, незаконно установившая контроль над предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства. Добывая рыбу и краба в нарушение закона под фактическим иностранным контролем, "Восток-1" причинил ущерб водным биоресурсам в размере свыше 37,6 миллиарда рублей. Эту сумму истец требует солидарно взыскать с ответчиков.
Поскольку закон запрещает добычу водных биоресурсов организациями под иностранным контролем, акции колхоза были перерегистрированы на номинальных владельцев, при этом фактический контроль сохранила группа иностранных инвесторов во главе с Шегнагаевым, говорится в иске.
Скрыв этот факт, "Восток-1" в 2018-2023 годах незаконно заключил с Росрыболовством, еще одним ответчиком, несколько договоров на вылов краба, трески, макруруса и палтуса. Добытые водно-биологические ресурсы ответчики сбывают за рубеж по заниженной стоимости, а доходы выводятся ими на счета в иностранных банках, считает истец. Общий ущерб государству от такой добычи в обход закона с 2019 по 2025 год превысил 37,6 миллиарда рублей.
В иске Генпрокуратура требует признать незаконными договоры Росрыболовства с "Востоком-1", взыскать солидарно со всех ответчиков, кроме Росрыболовства, более 37,6 миллиарда рублей, а также в счет возмещения ущерба взыскать в доход государства само промысловое предприятие, а именно изъять акции колхоза у Алексея, Александра, Яны Шегнагаевых, Якова Шевченко, Александра Передни, Алексея Кумшатского и Сайфулина и передать их Росимуществу.
Одновременно с иском ведомство направило в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер, в котором просит наложить арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков-физлиц и АО "РК "Восток-1", включая принадлежащие ему суда, а также запретить реорганизацию колхоза, сделки с его имуществом, изменение договоров с Росрыболовством и ряд других действий. Это ходатайство судом пока не рассмотрено.
Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
