https://ria.ru/20250826/kolkhoz-2037742512.html

Генпрокуратура потребовала от колхоза в Приморье 37,6 миллиарда рублей

Генпрокуратура потребовала от колхоза в Приморье 37,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.08.2025

Генпрокуратура потребовала от колхоза в Приморье 37,6 миллиарда рублей

Генеральная прокуратура РФ в иске, поданном в арбитражный суд Приморского края к владивостокскому АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" и его контролирующим лицам, РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T20:42:00+03:00

2025-08-26T20:42:00+03:00

2025-08-26T21:17:00+03:00

происшествия

россия

генеральная прокуратура рф

сша

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/110740/43/1107404388_0:81:3352:1967_1920x0_80_0_0_01f727398e4b21bf088d2daf5fca7f9b.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в иске, поданном в арбитражный суд Приморского края к владивостокскому АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" и его контролирующим лицам, взыскивает с них более 37,6 миллиарда рублей компенсации вреда биоресурсам, следует из материалов иска, с которым ознакомилось РИА Новости.Иск поступил в суд 25 августа и к рассмотрению еще не принят. Ответчиками в нем помимо колхоза "Восток-1" указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation.По мнению прокуратуры, ответчики – это группа лиц с участием иностранных инвесторов, незаконно установившая контроль над предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства. Добывая рыбу и краба в нарушение закона под фактическим иностранным контролем, "Восток-1" причинил ущерб водным биоресурсам в размере свыше 37,6 миллиарда рублей. Эту сумму истец требует солидарно взыскать с ответчиков.Поскольку закон запрещает добычу водных биоресурсов организациями под иностранным контролем, акции колхоза были перерегистрированы на номинальных владельцев, при этом фактический контроль сохранила группа иностранных инвесторов во главе с Шегнагаевым, говорится в иске.Скрыв этот факт, "Восток-1" в 2018-2023 годах незаконно заключил с Росрыболовством, еще одним ответчиком, несколько договоров на вылов краба, трески, макруруса и палтуса. Добытые водно-биологические ресурсы ответчики сбывают за рубеж по заниженной стоимости, а доходы выводятся ими на счета в иностранных банках, считает истец. Общий ущерб государству от такой добычи в обход закона с 2019 по 2025 год превысил 37,6 миллиарда рублей.В иске Генпрокуратура требует признать незаконными договоры Росрыболовства с "Востоком-1", взыскать солидарно со всех ответчиков, кроме Росрыболовства, более 37,6 миллиарда рублей, а также в счет возмещения ущерба взыскать в доход государства само промысловое предприятие, а именно изъять акции колхоза у Алексея, Александра, Яны Шегнагаевых, Якова Шевченко, Александра Передни, Алексея Кумшатского и Сайфулина и передать их Росимуществу.Одновременно с иском ведомство направило в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер, в котором просит наложить арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков-физлиц и АО "РК "Восток-1", включая принадлежащие ему суда, а также запретить реорганизацию колхоза, сделки с его имуществом, изменение договоров с Росрыболовством и ряд других действий. Это ходатайство судом пока не рассмотрено.Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.

https://ria.ru/20250826/kirieshki-2037702050.html

https://ria.ru/20250821/ivanov-2036787686.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, сша, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика