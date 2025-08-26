Рейтинг@Mail.ru
Китай выразил Японии протест из-за заявлений о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 26.08.2025 (обновлено: 10:33 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/kitay-2037601537.html
Китай выразил Японии протест из-за заявлений о праздновании 80-летия Победы
Китай выразил Японии протест из-за заявлений о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 26.08.2025
Китай выразил Японии протест из-за заявлений о праздновании 80-летия Победы
Пекин сделал Токио серьезное представление из-за призыва японской стороны к другим странам не участвовать в мероприятиях к 80-летию победы над Японией в Китае,... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T10:21:00+03:00
2025-08-26T10:33:00+03:00
в мире
япония
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Пекин сделал Токио серьезное представление из-за призыва японской стороны к другим странам не участвовать в мероприятиях к 80-летию победы над Японией в Китае, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Ранее агентство Киодо сообщило, что, по данным многочисленных дипломатических источников, Япония через свои посольства и другие зарубежные представительства доводила до сведения других стран, что памятные мероприятия Китая чрезмерно акцентируют внимание на прошлом и имеют ярко выраженный антияпонский оттенок. Японская сторона также рекомендовала тщательно взвесить возможность участия глав государств в этих мероприятиях.По словам дипломата, китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения."Китай сделал японской стороне серьезное представление и потребовал от японской стороны разъяснений", - сказал дипломат.Го Цзякунь отметил, что в этом году Китай торжественно отмечает 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне для того, "чтобы помнить историю, чтить память павших, дорожить миром и двигаться вперёд в будущее"."Любая страна, которая честно относится к истории, искренне извлекает уроки из неё и искренне стремится к мирному развитию, не станет сомневаться в этом и тем более возражать", - добавил он.Дипломат также призвал Токио признать и осмыслить историю своей агрессии, а также полностью разорвать связи с милитаризмом.Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут.Планируется участие иностранных лидеров. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что некоторые силы в Японии сегодня продолжают попытки отрицать агрессию, искажать и фальсифицировать историю войны.
https://ria.ru/20250824/yaponiya-2037282899.html
https://ria.ru/20250826/kitaj-2037581858.html
https://ria.ru/20250826/pobeda-2037579985.html
япония
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, китай
В мире, Япония, Китай
Китай выразил Японии протест из-за заявлений о праздновании 80-летия Победы

Го Цзякунь призвал Токио признать и осмыслить историю своей агрессии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Пекин сделал Токио серьезное представление из-за призыва японской стороны к другим странам не участвовать в мероприятиях к 80-летию победы над Японией в Китае, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее агентство Киодо сообщило, что, по данным многочисленных дипломатических источников, Япония через свои посольства и другие зарубежные представительства доводила до сведения других стран, что памятные мероприятия Китая чрезмерно акцентируют внимание на прошлом и имеют ярко выраженный антияпонский оттенок. Японская сторона также рекомендовала тщательно взвесить возможность участия глав государств в этих мероприятиях.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Токио призвал страны не участвовать в праздновании победы над Японией в КНР
24 августа, 14:27
По словам дипломата, китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения.
"Китай сделал японской стороне серьезное представление и потребовал от японской стороны разъяснений", - сказал дипломат.
Го Цзякунь отметил, что в этом году Китай торжественно отмечает 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне для того, "чтобы помнить историю, чтить память павших, дорожить миром и двигаться вперёд в будущее".
"Любая страна, которая честно относится к истории, искренне извлекает уроки из неё и искренне стремится к мирному развитию, не станет сомневаться в этом и тем более возражать", - добавил он.
Дипломат также призвал Токио признать и осмыслить историю своей агрессии, а также полностью разорвать связи с милитаризмом.
Встреча председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
КНР и Россия должны продвигать справедливый миропорядок, заявил Си Цзиньпин
08:05
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут.
Планируется участие иностранных лидеров. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что некоторые силы в Японии сегодня продолжают попытки отрицать агрессию, искажать и фальсифицировать историю войны.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Си Цзиньпин рассказал о роли СССР и Китая в победе во Второй мировой войне
07:32
 
В миреЯпонияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала