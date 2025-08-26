Китай выразил Японии протест из-за заявлений о праздновании 80-летия Победы

https://ria.ru/20250826/kitay-2037601537.html

ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Пекин сделал Токио серьезное представление из-за призыва японской стороны к другим странам не участвовать в мероприятиях к 80-летию победы над Японией в Китае, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Ранее агентство Киодо сообщило, что, по данным многочисленных дипломатических источников, Япония через свои посольства и другие зарубежные представительства доводила до сведения других стран, что памятные мероприятия Китая чрезмерно акцентируют внимание на прошлом и имеют ярко выраженный антияпонский оттенок. Японская сторона также рекомендовала тщательно взвесить возможность участия глав государств в этих мероприятиях.По словам дипломата, китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения."Китай сделал японской стороне серьезное представление и потребовал от японской стороны разъяснений", - сказал дипломат.Го Цзякунь отметил, что в этом году Китай торжественно отмечает 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне для того, "чтобы помнить историю, чтить память павших, дорожить миром и двигаться вперёд в будущее"."Любая страна, которая честно относится к истории, искренне извлекает уроки из неё и искренне стремится к мирному развитию, не станет сомневаться в этом и тем более возражать", - добавил он.Дипломат также призвал Токио признать и осмыслить историю своей агрессии, а также полностью разорвать связи с милитаризмом.Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут.Планируется участие иностранных лидеров. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что некоторые силы в Японии сегодня продолжают попытки отрицать агрессию, искажать и фальсифицировать историю войны.

