Стали известны причины отравления парами хлора в Кирове

Инцидент с отравлением посетителей оздоровительного комплекса в Кирове произошел при проведении работ на системе фильтрации бассейна, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Инцидент с отравлением посетителей оздоровительного комплекса в Кирове произошел при проведении работ на системе фильтрации бассейна, сообщает пресс-служба кировского термального комплекса "Море парк". Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что 5 человек пострадали от отравления парами хлора в частном оздоровительном комплексе. По данным регионального СУСК, четверо пострадавших - двое взрослых и двое детей – были госпитализированы, проводится проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "25 августа при проведении работ по модернизации системы фильтрации внутреннего бассейна произошла внештатная ситуация. В связи с этим руководством комплекса было принято решение о дополнительных технических проверках оборудования. По этой причине 25 августа комплекс был закрыт по техническим причинам, а 26 августа термальная зона будет закрыта на санитарный день", - сообщается на странице кировского термально-оздоровительного комплекса "Море парк" в соцсети "ВКонтакте". Между тем инцидентом в кировском бассейне заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, который поручил представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. "Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщается в Telegram-канале СК.

