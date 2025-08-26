Рейтинг@Mail.ru
Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах, заявил Сибига
26.08.2025
Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах, заявил Сибига
Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах, заявил Сибига - РИА Новости, 26.08.2025
Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах, заявил Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах и в любых ​​географических точках. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах и в любых ​​географических точках. "Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и ​​географических регионах", - написал Сибига в соцсети X по итогам телефонного разговора с главами МИД стран Европы и госсекретарем США Марко Рубио. Ранее Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. В госдепе США сообщили, что в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора на прошлой неделе Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах, заявил Сибига

Сибига: Киев готов к диалогу на высшем уровне в любых форматах

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах и в любых ​​географических точках.
"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и ​​географических регионах", - написал Сибига в соцсети X по итогам телефонного разговора с главами МИД стран Европы и госсекретарем США Марко Рубио.
Ранее Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. В госдепе США сообщили, что в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора на прошлой неделе Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
