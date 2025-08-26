Рейтинг@Mail.ru
В правительстве рассказали о новых мерах по борьбе с кибермошенниками
10:17 26.08.2025 (обновлено: 14:12 26.08.2025)
В правительстве рассказали о новых мерах по борьбе с кибермошенниками
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко."Во второй пакет &lt;...&gt; вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения", — заявили в ведомстве. Компенсация ущербаОператор должен будет возместить украденные с мобильного счета абонента деньги, если это произойдет из-за его бездействия. Это же касается и банков, если они не предпримут меры после предупреждения провайдеров о подозрительной активности.Всех сотовых операторов обяжут передавать данные о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС "Антифрод". Единая платформа согласий Такая платформа появится на "Госуслугах". Россияне смогут увидеть согласия на обработку персональных данных, которые они предоставляли онлайн и офлайн. При этом можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает информацию, но и отозвать выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы.Восстановление доступа к аккаунтуСпособы восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах" при его блокировке из-за мошенников закрепят на законодательном уровне. Среди них — биометрия, приложение и сайт банка, нацмессенджер или обращение в МФЦ. Запрет на входящие с иностранных номеров Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях международные звонки будут помечать специальным индикатором.Блокировка фишинговых сайтовДля фишинговых сайтов и ресурсов, которые распространяют вредоносное ПО или содержат данные о продаже несертифицированных средств связи, будет действовать внесудебный механизм блокировки.Использование ИИ при краже данныхЗа использование искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений, включая кражу данных, грозит лишение свободы до шести лет или штраф от 100 до 500 тысяч рублей.Также вводится административная ответственность за действия в сфере незаконной организации оборота цифровой валюты, например, незаконный майнинг.Борьба с дропперамиНовые меры предполагают введение ограничений по количеству банковских карт — не более десяти оформленных карт на человека. Это упростит мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций.Как заявлял глава Минцифры Максут Шадаев, второй пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает около 30 мер, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. С 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября это коснется и спам-звонков.
россия, дмитрий григоренко, общество, госдума рф, максут шадаев
Россия, Дмитрий Григоренко, Общество, Госдума РФ, Максут Шадаев
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Во второй пакет <...> вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения", — заявили в ведомстве.
Компенсация ущерба

Оператор должен будет возместить украденные с мобильного счета абонента деньги, если это произойдет из-за его бездействия. Это же касается и банков, если они не предпримут меры после предупреждения провайдеров о подозрительной активности.
Всех сотовых операторов обяжут передавать данные о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС "Антифрод".
Единая платформа согласий

Такая платформа появится на "Госуслугах". Россияне смогут увидеть согласия на обработку персональных данных, которые они предоставляли онлайн и офлайн.
При этом можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает информацию, но и отозвать выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы.
Восстановление доступа к аккаунту

Способы восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах" при его блокировке из-за мошенников закрепят на законодательном уровне. Среди них — биометрия, приложение и сайт банка, нацмессенджер или обращение в МФЦ.

Запрет на входящие с иностранных номеров

Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях международные звонки будут помечать специальным индикатором.
Блокировка фишинговых сайтов

Для фишинговых сайтов и ресурсов, которые распространяют вредоносное ПО или содержат данные о продаже несертифицированных средств связи, будет действовать внесудебный механизм блокировки.

Использование ИИ при краже данных

За использование искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений, включая кражу данных, грозит лишение свободы до шести лет или штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
Также вводится административная ответственность за действия в сфере незаконной организации оборота цифровой валюты, например, незаконный майнинг.
Борьба с дропперами

Новые меры предполагают введение ограничений по количеству банковских карт — не более десяти оформленных карт на человека. Это упростит мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций.
Как заявлял глава Минцифры Максут Шадаев, второй пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.
С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает около 30 мер, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. С 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября это коснется и спам-звонков.
