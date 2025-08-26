Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Боливии пообещал расторгнуть сделки с Россией
14:45 26.08.2025
Кандидат в президенты Боливии пообещал расторгнуть сделки с Россией
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога пообещал расторгнуть сделки, заключенные действующим правительством с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов, передает агентство Франс Пресс. "Кирога пообещал расторгнуть многомиллиардные сделки, заключенные уходящим правительством с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов", - говорится в публикации со ссылкой на кандидата в президенты Боливии, который дал агентству интервью. Кирога также пообещал перемены в альянсах Боливии, если он победит на выборах. Ранее президент Боливии Луис Арсе в беседе с РИА Новости заявил, что контракты по литию, подписанные Боливией с Россией и Китаем, могут попасть в зону риска с приходом к власти нового правительства в латиноамериканской стране. Семнадцатого августа в Боливии прошли выборы президента, во второй тур, который состоится 19 октября, прошли два оппозиционных кандидата от правых сил Родриго Пас и Хорхе Кирога. Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений. Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с девятью миллионами тонн.
Кандидат в президенты Боливии пообещал расторгнуть сделки с Россией

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога пообещал расторгнуть сделки, заключенные действующим правительством с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов, передает агентство Франс Пресс.
"Кирога пообещал расторгнуть многомиллиардные сделки, заключенные уходящим правительством с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов", - говорится в публикации со ссылкой на кандидата в президенты Боливии, который дал агентству интервью.
Президент Боливии увидел риски для контрактов по литию с Россией
20 августа, 19:04
20 августа, 19:04
Кирога также пообещал перемены в альянсах Боливии, если он победит на выборах.
Ранее президент Боливии Луис Арсе в беседе с РИА Новости заявил, что контракты по литию, подписанные Боливией с Россией и Китаем, могут попасть в зону риска с приходом к власти нового правительства в латиноамериканской стране.
Семнадцатого августа в Боливии прошли выборы президента, во второй тур, который состоится 19 октября, прошли два оппозиционных кандидата от правых сил Родриго Пас и Хорхе Кирога.
Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений.
Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с девятью миллионами тонн.
Боливии следует остаться с БРИКС, заявил президент страны
20 августа, 18:53
20 августа, 18:53
 
В миреБоливияРоссияКитайЛуис АрсеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
