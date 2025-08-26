https://ria.ru/20250826/kandidat-2037669098.html

Кандидат в президенты Боливии пообещал расторгнуть сделки с Россией

Кандидат в президенты Боливии пообещал расторгнуть сделки с Россией - РИА Новости, 26.08.2025

Кандидат в президенты Боливии пообещал расторгнуть сделки с Россией

Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога пообещал расторгнуть сделки, заключенные действующим правительством с Россией и Китаем по разработке литиевых... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T14:45:00+03:00

2025-08-26T14:45:00+03:00

2025-08-26T14:45:00+03:00

в мире

боливия

россия

китай

луис арсе

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036026230_510:256:3078:1700_1920x0_80_0_0_490c463d3dd0adf242209996b229979a.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога пообещал расторгнуть сделки, заключенные действующим правительством с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов, передает агентство Франс Пресс. "Кирога пообещал расторгнуть многомиллиардные сделки, заключенные уходящим правительством с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов", - говорится в публикации со ссылкой на кандидата в президенты Боливии, который дал агентству интервью. Кирога также пообещал перемены в альянсах Боливии, если он победит на выборах. Ранее президент Боливии Луис Арсе в беседе с РИА Новости заявил, что контракты по литию, подписанные Боливией с Россией и Китаем, могут попасть в зону риска с приходом к власти нового правительства в латиноамериканской стране. Семнадцатого августа в Боливии прошли выборы президента, во второй тур, который состоится 19 октября, прошли два оппозиционных кандидата от правых сил Родриго Пас и Хорхе Кирога. Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений. Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с девятью миллионами тонн.

https://ria.ru/20250820/boliviya-2036585711.html

https://ria.ru/20250820/boliviya-2036583768.html

боливия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, боливия, россия, китай, луис арсе, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"