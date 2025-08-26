Рейтинг@Mail.ru
03:27 26.08.2025
Точки продажи сим-карт в России оборудуют видеокамерами
технологии
россия
общество
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Точки продажи сим-карт в России с 1 сентября должны оборудовать видеокамерами и обеспечить хранение записей с них не менее чем на 30 дней, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующее требование содержится в правилах оказания услуг телефонной связи, утвержденных кабмином. В этом документе в том числе обозначены требования к помещениям и оборудованным торговым местам для заключения договоров об оказании услуг мобильной связи. Теперь для заключения договоров на услуги связи при предоставлении документа, удостоверяющего личность, эти помещения должны быть обеспечены средствами видеофиксации. Такие видеокамеры должны позволять осуществлять фиксацию действий представителя оператора связи и гражданина, с которым заключается договор, а также хранение данных не менее 30 календарных дней, указано в документе. Соответствующий пункт правил вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
Точки продажи сим-карт в России оборудуют видеокамерами

В России с 1 сентября точки продажи сим-карт должны оборудовать видеокамерами

© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Точки продажи сим-карт в России с 1 сентября должны оборудовать видеокамерами и обеспечить хранение записей с них не менее чем на 30 дней, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующее требование содержится в правилах оказания услуг телефонной связи, утвержденных кабмином. В этом документе в том числе обозначены требования к помещениям и оборудованным торговым местам для заключения договоров об оказании услуг мобильной связи.
Теперь для заключения договоров на услуги связи при предоставлении документа, удостоверяющего личность, эти помещения должны быть обеспечены средствами видеофиксации. Такие видеокамеры должны позволять осуществлять фиксацию действий представителя оператора связи и гражданина, с которым заключается договор, а также хранение данных не менее 30 календарных дней, указано в документе.
Соответствующий пункт правил вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
