Рейтинг@Mail.ru
Запад обещал дать Грузии оружие, заявил мэр Тбилиси - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 26.08.2025 (обновлено: 18:51 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/kaladze-2037721687.html
Запад обещал дать Грузии оружие, заявил мэр Тбилиси
Запад обещал дать Грузии оружие, заявил мэр Тбилиси - РИА Новости, 26.08.2025
Запад обещал дать Грузии оружие, заявил мэр Тбилиси
Западные страны пообещали дать Грузии оружие при открытии второго фронта против России, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T18:07:00+03:00
2025-08-26T18:51:00+03:00
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
ираклий гарибашвили
евросоюз
каха каладзе (мэр тбилиси)
тбилиси
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980350470_7:54:814:508_1920x0_80_0_0_352b278e4038ad99b0a3968bd86f2f55.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — РИА Новости. Западные страны пообещали дать Грузии оружие при открытии второго фронта против России, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе."В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть", — рассказал он.Генсек партии напомнил, что западные партнеры продолжают шантажировать Грузию. В этот раз они угрожают приостановить безвизовый режим с ЕС. Обострение отношений между ЕС и ГрузиейОтношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как грузинские власти приняли некоторые законы, которые подверглись строгой критике на Западе.По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, грузинское общество во многом потеряло доверие к Евросоюзу, а Брюссель, в свою очередь, шантажирует Тбилиси отменой безвизового режима лишь по той причине, что власти отказались открывать второй фронт против России в 2022 году.Кроме того, Кобахидзе 28 ноября 2024 года приостановил рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отказался присоединиться к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию на Украине.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250823/glava-2037188926.html
https://ria.ru/20250820/gruziya-2036492528.html
https://ria.ru/20250825/ukraintsy-2037545786.html
грузия
тбилиси
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980350470_1:33:840:662_1920x0_80_0_0_4803d9d38f53881b3a2b8ac39eba0028.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, евросоюз, каха каладзе (мэр тбилиси), тбилиси, россия
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Ираклий Гарибашвили, Евросоюз, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Тбилиси, Россия
Запад обещал дать Грузии оружие, заявил мэр Тбилиси

Каладзе: Запад обещал Грузии оружие за открытие второго фронта против РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе
Генеральный секретарь партии Грузинская мечта Каха Каладзе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 26 авг — РИА Новости. Западные страны пообещали дать Грузии оружие при открытии второго фронта против России, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть", — рассказал он.
Анри Оханашвили - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Глава Службы госбезопасности Грузии подал в отставку
23 августа, 17:07
Генсек партии напомнил, что западные партнеры продолжают шантажировать Грузию. В этот раз они угрожают приостановить безвизовый режим с ЕС.

Обострение отношений между ЕС и Грузией

Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как грузинские власти приняли некоторые законы, которые подверглись строгой критике на Западе.
По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, грузинское общество во многом потеряло доверие к Евросоюзу, а Брюссель, в свою очередь, шантажирует Тбилиси отменой безвизового режима лишь по той причине, что власти отказались открывать второй фронт против России в 2022 году.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Грузии обратились с радикальным призывом к ЕС по России
20 августа, 13:26
Кроме того, Кобахидзе 28 ноября 2024 года приостановил рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отказался присоединиться к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию на Украине.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Киеве раскрыли, что случилось с вывезенными с границы Грузии украинцами
Вчера, 20:27
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеИраклий ГарибашвилиЕвросоюзКаха Каладзе (мэр Тбилиси)ТбилисиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала