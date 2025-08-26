Запад обещал дать Грузии оружие, заявил мэр Тбилиси

https://ria.ru/20250826/kaladze-2037721687.html

ТБИЛИСИ, 26 авг — РИА Новости. Западные страны пообещали дать Грузии оружие при открытии второго фронта против России, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе."В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть", — рассказал он.Генсек партии напомнил, что западные партнеры продолжают шантажировать Грузию. В этот раз они угрожают приостановить безвизовый режим с ЕС. Обострение отношений между ЕС и ГрузиейОтношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как грузинские власти приняли некоторые законы, которые подверглись строгой критике на Западе.По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, грузинское общество во многом потеряло доверие к Евросоюзу, а Брюссель, в свою очередь, шантажирует Тбилиси отменой безвизового режима лишь по той причине, что власти отказались открывать второй фронт против России в 2022 году.Кроме того, Кобахидзе 28 ноября 2024 года приостановил рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отказался присоединиться к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию на Украине.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

