Путин поручил поставить бронированные авто для Херсонской области

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что просил правительство предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области.Глава государства во вторник провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо."Владимир Васильевич, мы с вами разговаривали, я просил и коллег из правительства помочь вам - в системе здравоохранения просил предусмотреть возможность поставки и использования бронированной техники", - упомянул Путин.Губернатор поблагодарил президента и сообщил, что регион получил 15 таких машин."Это скорой помощи?", - уточнил президент.Сальдо подтвердил, что это 15 карет скорой помощи. Он отметил, что это поручение президента выполнено "Ростехом" совместно с Минздравом.
