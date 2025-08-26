Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил поставить бронированные авто для Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025
14:22 26.08.2025 (обновлено: 14:32 26.08.2025)
Путин поручил поставить бронированные авто для Херсонской области
херсон
владимир путин
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что просил правительство предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области.Глава государства во вторник провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо."Владимир Васильевич, мы с вами разговаривали, я просил и коллег из правительства помочь вам - в системе здравоохранения просил предусмотреть возможность поставки и использования бронированной техники", - упомянул Путин.Губернатор поблагодарил президента и сообщил, что регион получил 15 таких машин."Это скорой помощи?", - уточнил президент.Сальдо подтвердил, что это 15 карет скорой помощи. Он отметил, что это поручение президента выполнено "Ростехом" совместно с Минздравом.
херсон, владимир путин
Херсон, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что просил правительство предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области.
Глава государства во вторник провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.
"Владимир Васильевич, мы с вами разговаривали, я просил и коллег из правительства помочь вам - в системе здравоохранения просил предусмотреть возможность поставки и использования бронированной техники", - упомянул Путин.
Губернатор поблагодарил президента и сообщил, что регион получил 15 таких машин.
"Это скорой помощи?", - уточнил президент.
Сальдо подтвердил, что это 15 карет скорой помощи. Он отметил, что это поручение президента выполнено "Ростехом" совместно с Минздравом.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области
ХерсонВладимир Путин
 
 
