В Подмосковье яхта застряла под эстакадой

В Подмосковье яхта застряла под эстакадой

2025-08-26T14:34:00+03:00

происшествия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Транспортируемая на прицепе к месту зимней стоянки крупногабаритная яхта зацепилась за конструкцию эстакады возле подмосковного Долгопрудного, ущерб от ДТП подсчитывает полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Перевозимая на прицепе к месту зимней стоянки дорогая яхта застряла под эстакадой возле подмосковного Долгопрудного", - сказал собеседник агентства. По его словам, водитель грузового автомобиля, перевозившего на прицепе крупногабаритную яхту, предварительно, "не убедился в безопасном проходе судна под эстакадой и застрял там". "Решается вопрос извлечения яхты с минимальным ущербом для нее и конструкции эстакады", - заключил собеседник агентства.

