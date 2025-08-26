Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье яхта застряла под эстакадой - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/jahta-2037664883.html
В Подмосковье яхта застряла под эстакадой
В Подмосковье яхта застряла под эстакадой - РИА Новости, 26.08.2025
В Подмосковье яхта застряла под эстакадой
Транспортируемая на прицепе к месту зимней стоянки крупногабаритная яхта зацепилась за конструкцию эстакады возле подмосковного Долгопрудного, ущерб от ДТП... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:34:00+03:00
2025-08-26T14:34:00+03:00
происшествия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49711/97/497119727_0:248:2503:1656_1920x0_80_0_0_6ca3811d26122364e332ab680bbfae29.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Транспортируемая на прицепе к месту зимней стоянки крупногабаритная яхта зацепилась за конструкцию эстакады возле подмосковного Долгопрудного, ущерб от ДТП подсчитывает полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Перевозимая на прицепе к месту зимней стоянки дорогая яхта застряла под эстакадой возле подмосковного Долгопрудного", - сказал собеседник агентства. По его словам, водитель грузового автомобиля, перевозившего на прицепе крупногабаритную яхту, предварительно, "не убедился в безопасном проходе судна под эстакадой и застрял там". "Решается вопрос извлечения яхты с минимальным ущербом для нее и конструкции эстакады", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250513/florida-2016746380.html
долгопрудный
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49711/97/497119727_0:0:2449:1837_1920x0_80_0_0_4ffcf2436ac3f109719f3e7bceebcdb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье)
Происшествия, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье яхта застряла под эстакадой

Крупногабаритная яхта застряла под эстакадой возле Долгопрудного

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Транспортируемая на прицепе к месту зимней стоянки крупногабаритная яхта зацепилась за конструкцию эстакады возле подмосковного Долгопрудного, ущерб от ДТП подсчитывает полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Перевозимая на прицепе к месту зимней стоянки дорогая яхта застряла под эстакадой возле подмосковного Долгопрудного", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель грузового автомобиля, перевозившего на прицепе крупногабаритную яхту, предварительно, "не убедился в безопасном проходе судна под эстакадой и застрял там".
"Решается вопрос извлечения яхты с минимальным ущербом для нее и конструкции эстакады", - заключил собеседник агентства.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Жена россиянина, угнавшего яхту в США, узнала о случившемся из СМИ
13 мая, 19:16
 
ПроисшествияДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала