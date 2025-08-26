https://ria.ru/20250826/jahta-2037664883.html
В Подмосковье яхта застряла под эстакадой
В Подмосковье яхта застряла под эстакадой - РИА Новости, 26.08.2025
В Подмосковье яхта застряла под эстакадой
Транспортируемая на прицепе к месту зимней стоянки крупногабаритная яхта зацепилась за конструкцию эстакады возле подмосковного Долгопрудного, ущерб от ДТП... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:34:00+03:00
2025-08-26T14:34:00+03:00
2025-08-26T14:34:00+03:00
происшествия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49711/97/497119727_0:248:2503:1656_1920x0_80_0_0_6ca3811d26122364e332ab680bbfae29.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Транспортируемая на прицепе к месту зимней стоянки крупногабаритная яхта зацепилась за конструкцию эстакады возле подмосковного Долгопрудного, ущерб от ДТП подсчитывает полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Перевозимая на прицепе к месту зимней стоянки дорогая яхта застряла под эстакадой возле подмосковного Долгопрудного", - сказал собеседник агентства. По его словам, водитель грузового автомобиля, перевозившего на прицепе крупногабаритную яхту, предварительно, "не убедился в безопасном проходе судна под эстакадой и застрял там". "Решается вопрос извлечения яхты с минимальным ущербом для нее и конструкции эстакады", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250513/florida-2016746380.html
долгопрудный
московская область (подмосковье)
происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье)
Происшествия, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье яхта застряла под эстакадой
Крупногабаритная яхта застряла под эстакадой возле Долгопрудного
