https://ria.ru/20250826/izjum-2037587921.html
В харьковском Изюме прогремели взрывы
В харьковском Изюме прогремели взрывы - РИА Новости, 26.08.2025
В харьковском Изюме прогремели взрывы
Три взрыва прогремело во вторник в Изюме Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T08:57:00+03:00
2025-08-26T08:57:00+03:00
2025-08-26T08:57:00+03:00
в мире
харьковская область
изюм (город)
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1830c956b03a17ca86a5b0a67df684ab.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Три взрыва прогремело во вторник в Изюме Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Изюме в Харьковской области прогремело три взрыва ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
изюм (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d47a5dca753b004747c9ab9a1d251924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, изюм (город), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Изюм (город), Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В харьковском Изюме прогремели взрывы
В харьковском Изюме прогремели три взрыва на фоне воздушной тревоги