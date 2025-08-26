https://ria.ru/20250826/izjum-2037587921.html

В харьковском Изюме прогремели взрывы

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Три взрыва прогремело во вторник в Изюме Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Изюме в Харьковской области прогремело три взрыва ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

