В Испании задержали 48 человек по подозрению в поджогах лесов
15:39 26.08.2025
В Испании задержали 48 человек по подозрению в поджогах лесов
МАДРИД, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере 48 человек задержаны в Испании, ещё 134 находятся под следствием по подозрению в поджогах лесов с 1 июня этого года, сообщило во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на МВД страны. "Министерство внутренних дел увеличило число задержанных по подозрению в причастности к различным лесным пожарам, произошедшим этим летом в Испании, до 48 человек, а число лиц, в отношении которых ведется расследование гражданской гвардией и национальной полицией, до 134 человек", - пишет издание. По его информации, с начала июня гражданская гвардия задержала 36 человек и начала расследование в отношении ещё 110. Полиция, в свою очередь, задержала 12 человек и предъявила обвинения 24. Ранее сообщалось, что площадь распространения лесных пожаров в Испании с начала года превысила рекордные 410 тысяч гектаров, что почти в десять раз больше, чем за весь 2024 год.
В Испании задержали 48 человек по подозрению в поджогах лесов

По меньшей мере 48 человек задержаны по подозрению в поджогах лесов в Испании

Местный житель тушит лесной пожар в Табаре, Испания
© AP Photo / Bernat Armangue
Местный житель тушит лесной пожар в Табаре, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере 48 человек задержаны в Испании, ещё 134 находятся под следствием по подозрению в поджогах лесов с 1 июня этого года, сообщило во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на МВД страны.
"Министерство внутренних дел увеличило число задержанных по подозрению в причастности к различным лесным пожарам, произошедшим этим летом в Испании, до 48 человек, а число лиц, в отношении которых ведется расследование гражданской гвардией и национальной полицией, до 134 человек", - пишет издание.
По его информации, с начала июня гражданская гвардия задержала 36 человек и начала расследование в отношении ещё 110. Полиция, в свою очередь, задержала 12 человек и предъявила обвинения 24.
Ранее сообщалось, что площадь распространения лесных пожаров в Испании с начала года превысила рекордные 410 тысяч гектаров, что почти в десять раз больше, чем за весь 2024 год.
Автомобиль полиции и пожарная машина
В Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы, сообщили СМИ
22 сентября 2024, 02:26
 
