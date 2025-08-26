https://ria.ru/20250826/ispanija-2037682081.html

В Испании задержали 48 человек по подозрению в поджогах лесов

2025-08-26T15:39:00+03:00

МАДРИД, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере 48 человек задержаны в Испании, ещё 134 находятся под следствием по подозрению в поджогах лесов с 1 июня этого года, сообщило во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на МВД страны. "Министерство внутренних дел увеличило число задержанных по подозрению в причастности к различным лесным пожарам, произошедшим этим летом в Испании, до 48 человек, а число лиц, в отношении которых ведется расследование гражданской гвардией и национальной полицией, до 134 человек", - пишет издание. По его информации, с начала июня гражданская гвардия задержала 36 человек и начала расследование в отношении ещё 110. Полиция, в свою очередь, задержала 12 человек и предъявила обвинения 24. Ранее сообщалось, что площадь распространения лесных пожаров в Испании с начала года превысила рекордные 410 тысяч гектаров, что почти в десять раз больше, чем за весь 2024 год.

2025

