Индонезия и Россия обсудили план строительства АЭС

ДЖАКАРТА, 26 авг - РИА Новости. Власти Индонезии встретились с представителями России для обсуждения плана строительства АЭС, заявил министр энергетики страны Бахлил Лахадалия в эфире телеканала Kompas. По его словам, Россия и Канада - одни из стран, проявивших интерес к строительству атомных электростанций в Индонезии. При этом Индонезия "все ещё рассматривает предложения". "Правительство встречалось с представителями России и Канады для обсуждения плана", - добавил чиновник. Государственная электроэнергетическая компания PLN планирует построить две атомные электростанции мощностью 250 мегаватт к 2034 году. Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью РИА Новости, что госкорпорация "Росатом" готова принять участие в создании первой АЭС в Индонезии, а уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в стране.

