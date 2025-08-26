Рейтинг@Mail.ru
Индонезия и Россия обсудили план строительства АЭС - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/indonezija-2037611096.html
Индонезия и Россия обсудили план строительства АЭС
Индонезия и Россия обсудили план строительства АЭС - РИА Новости, 26.08.2025
Индонезия и Россия обсудили план строительства АЭС
Власти Индонезии встретились с представителями России для обсуждения плана строительства АЭС, заявил министр энергетики страны Бахлил Лахадалия в эфире... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T11:27:00+03:00
2025-08-26T11:27:00+03:00
в мире
индонезия
россия
канада
сергей толченов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_128d0ef2f8b3d38556dd2c218b40aadb.jpg
ДЖАКАРТА, 26 авг - РИА Новости. Власти Индонезии встретились с представителями России для обсуждения плана строительства АЭС, заявил министр энергетики страны Бахлил Лахадалия в эфире телеканала Kompas. По его словам, Россия и Канада - одни из стран, проявивших интерес к строительству атомных электростанций в Индонезии. При этом Индонезия "все ещё рассматривает предложения". "Правительство встречалось с представителями России и Канады для обсуждения плана", - добавил чиновник. Государственная электроэнергетическая компания PLN планирует построить две атомные электростанции мощностью 250 мегаватт к 2034 году. Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью РИА Новости, что госкорпорация "Росатом" готова принять участие в создании первой АЭС в Индонезии, а уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в стране.
https://ria.ru/20250825/rossija-2037458390.html
https://ria.ru/20250822/putin-2037085764.html
индонезия
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_37beb212a901e2f45e6f273d11e475c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, россия, канада, сергей толченов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Индонезия, Россия, Канада, Сергей Толченов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Индонезия и Россия обсудили план строительства АЭС

Индонезия обсудила с Россией и Канадой предложения по строительству АЭС

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 26 авг - РИА Новости. Власти Индонезии встретились с представителями России для обсуждения плана строительства АЭС, заявил министр энергетики страны Бахлил Лахадалия в эфире телеканала Kompas.
По его словам, Россия и Канада - одни из стран, проявивших интерес к строительству атомных электростанций в Индонезии. При этом Индонезия "все ещё рассматривает предложения".
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, считает эксперт
Вчера, 14:49
"Правительство встречалось с представителями России и Канады для обсуждения плана", - добавил чиновник.
Государственная электроэнергетическая компания PLN планирует построить две атомные электростанции мощностью 250 мегаватт к 2034 году.
Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью РИА Новости, что госкорпорация "Росатом" готова принять участие в создании первой АЭС в Индонезии, а уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в стране.
Строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин назвал впечатляющим строительство Курской АЭС-2
22 августа, 22:46
 
В миреИндонезияРоссияКанадаСергей ТолченовГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала