Крымские мусульмане осудили попытку СБУ организовать теракт с помощью иконы
15:06 26.08.2025 (обновлено: 15:13 26.08.2025)
Крымские мусульмане осудили попытку СБУ организовать теракт с помощью иконы
Крымские мусульмане осудили попытку СБУ организовать теракт с помощью иконы
религия
республика крым
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
происшествия
терроризм
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В духовном управлении мусульман Крыма осудили попытку службы безопасности Украины организовать теракт с помощью иконы, назвав это кощунством и моральной деградацией. "Попытка использовать икону для теракта - это кощунственные действия СБУ, что лишний раз доказывает полную моральную деградацию, отсутствие чего-то святого и полное отчаяние организаторов", - сказал РИА Новости замглавы духовного управления мусульман Айдер Исмаилов. По его словам, жителей полуострова не удивляют и не пугают действия Украины в отношении республики. "Чего только не было в Крыму за последние годы – боевики подрывали опоры линий электропередачи, запуск дронов. Теперь вот плачевная история с иконой. Куда уж дальше, спрашивается. Но видим, что официальный Киев ни перед чем не остановится. Для властей Украины нет ничего святого", - добавил собеседник агентства. В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Крыму предотвращен теракт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю. Там ее и задержали. По планам СБУ, женщина должна была погибнуть при взрыве.
республика крым, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, терроризм
Религия, Республика Крым, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Происшествия, Терроризм
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкПравославная икона с взрывным устройством, изъятая сотрудниками ФСБ РФ у гражданки России в ходе оперативно-розыскных мероприятий
Православная икона с взрывным устройством, изъятая сотрудниками ФСБ РФ у гражданки России в ходе оперативно-розыскных мероприятий
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В духовном управлении мусульман Крыма осудили попытку службы безопасности Украины организовать теракт с помощью иконы, назвав это кощунством и моральной деградацией.
"Попытка использовать икону для теракта - это кощунственные действия СБУ, что лишний раз доказывает полную моральную деградацию, отсутствие чего-то святого и полное отчаяние организаторов", - сказал РИА Новости замглавы духовного управления мусульман Айдер Исмаилов.
По его словам, жителей полуострова не удивляют и не пугают действия Украины в отношении республики.
"Чего только не было в Крыму за последние годы – боевики подрывали опоры линий электропередачи, запуск дронов. Теперь вот плачевная история с иконой. Куда уж дальше, спрашивается. Но видим, что официальный Киев ни перед чем не остановится. Для властей Украины нет ничего святого", - добавил собеседник агентства.
В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Крыму предотвращен теракт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю. Там ее и задержали. По планам СБУ, женщина должна была погибнуть при взрыве.
Религия Республика Крым Украина Служба безопасности Украины Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Россия Происшествия Терроризм
 
 
