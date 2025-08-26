Крымские мусульмане осудили попытку СБУ организовать теракт с помощью иконы
Православная икона с взрывным устройством, изъятая сотрудниками ФСБ РФ у гражданки России в ходе оперативно-розыскных мероприятий
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В духовном управлении мусульман Крыма осудили попытку службы безопасности Украины организовать теракт с помощью иконы, назвав это кощунством и моральной деградацией.
"Попытка использовать икону для теракта - это кощунственные действия СБУ, что лишний раз доказывает полную моральную деградацию, отсутствие чего-то святого и полное отчаяние организаторов", - сказал РИА Новости замглавы духовного управления мусульман Айдер Исмаилов.
По его словам, жителей полуострова не удивляют и не пугают действия Украины в отношении республики.
"Чего только не было в Крыму за последние годы – боевики подрывали опоры линий электропередачи, запуск дронов. Теперь вот плачевная история с иконой. Куда уж дальше, спрашивается. Но видим, что официальный Киев ни перед чем не остановится. Для властей Украины нет ничего святого", - добавил собеседник агентства.
В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Крыму предотвращен теракт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ. Задержана женщина, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на КПП здания УФСБ по Крыму и Севастополю. Там ее и задержали. По планам СБУ, женщина должна была погибнуть при взрыве.