Жителя Хабаровска будут судить за убийство милиционера спустя 19 лет
ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Жителя Хабаровска будут судить за убийство сотрудника милиции спустя 19 лет, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Следствием установлено, что ночью в июне 2006 года хабаровчанин в безлюдном месте возле реки Амур у города увидел припаркованный автомобиль. Там находилась пара. Решив ограбить мужчину и женщину, он направил в открытое окно водительской двери огнестрельное оружие с требованием покинуть машину. Потерпевшие вышли, после чего грабитель выстрелил в левое бедро мужчины. Испуганная женщина передала деньги и драгоценности мужчине, который сел в автомобиль и скрылся. Смерть сотрудника правоохранительных органов наступила от острой и обильной кровопотери спустя непродолжительное время.
"В Хабаровске на скамье подсудимых оказался местный житель, совершивший разбойное нападение и убийство сотрудника правоохранительных органов в 2006 году", - сообщает надзорное ведомство.
Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, длительное время преступление оставалось нераскрытым, поскольку запуганная обвиняемым женщина не могла его опознать. Кроме того, спустя некоторое время фигурант отправился на 18 лет в колонию строгого режима за совершение иных тяжких насильственных преступлений.
Расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого жителя Хабаровска в совершении преступлений по пункту "з" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и пункту "в" части 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) завершено, сообщает следственное управление.
Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска.
