Жителя Хабаровска будут судить за убийство милиционера спустя 19 лет
Жителя Хабаровска будут судить за убийство милиционера спустя 19 лет
Жителя Хабаровска будут судить за убийство милиционера спустя 19 лет - РИА Новости, 26.08.2025
Жителя Хабаровска будут судить за убийство милиционера спустя 19 лет
Жителя Хабаровска будут судить за убийство сотрудника милиции спустя 19 лет, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 26.08.2025
происшествия
хабаровск
хабаровский край
россия
ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Жителя Хабаровска будут судить за убийство сотрудника милиции спустя 19 лет, сообщает прокуратура Хабаровского края. Следствием установлено, что ночью в июне 2006 года хабаровчанин в безлюдном месте возле реки Амур у города увидел припаркованный автомобиль. Там находилась пара. Решив ограбить мужчину и женщину, он направил в открытое окно водительской двери огнестрельное оружие с требованием покинуть машину. Потерпевшие вышли, после чего грабитель выстрелил в левое бедро мужчины. Испуганная женщина передала деньги и драгоценности мужчине, который сел в автомобиль и скрылся. Смерть сотрудника правоохранительных органов наступила от острой и обильной кровопотери спустя непродолжительное время. "В Хабаровске на скамье подсудимых оказался местный житель, совершивший разбойное нападение и убийство сотрудника правоохранительных органов в 2006 году", - сообщает надзорное ведомство. Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, длительное время преступление оставалось нераскрытым, поскольку запуганная обвиняемым женщина не могла его опознать. Кроме того, спустя некоторое время фигурант отправился на 18 лет в колонию строгого режима за совершение иных тяжких насильственных преступлений. Расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого жителя Хабаровска в совершении преступлений по пункту "з" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и пункту "в" части 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) завершено, сообщает следственное управление. Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска.
Жителя Хабаровска будут судить за убийство милиционера спустя 19 лет

Убивший девятнадцать лет назад милиционера хабаровчанин предстанет перед судом

ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Жителя Хабаровска будут судить за убийство сотрудника милиции спустя 19 лет, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Следствием установлено, что ночью в июне 2006 года хабаровчанин в безлюдном месте возле реки Амур у города увидел припаркованный автомобиль. Там находилась пара. Решив ограбить мужчину и женщину, он направил в открытое окно водительской двери огнестрельное оружие с требованием покинуть машину. Потерпевшие вышли, после чего грабитель выстрелил в левое бедро мужчины. Испуганная женщина передала деньги и драгоценности мужчине, который сел в автомобиль и скрылся. Смерть сотрудника правоохранительных органов наступила от острой и обильной кровопотери спустя непродолжительное время.
"В Хабаровске на скамье подсудимых оказался местный житель, совершивший разбойное нападение и убийство сотрудника правоохранительных органов в 2006 году", - сообщает надзорное ведомство.
Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, длительное время преступление оставалось нераскрытым, поскольку запуганная обвиняемым женщина не могла его опознать. Кроме того, спустя некоторое время фигурант отправился на 18 лет в колонию строгого режима за совершение иных тяжких насильственных преступлений.
Расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого жителя Хабаровска в совершении преступлений по пункту "з" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и пункту "в" части 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) завершено, сообщает следственное управление.
Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска.
