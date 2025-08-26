https://ria.ru/20250826/gruzovik-2037700366.html
В Иркутске создали универсальный грузовик для бойцов СВО
В Иркутске создали универсальный грузовик для бойцов СВО - РИА Новости, 26.08.2025
В Иркутске создали универсальный грузовик для бойцов СВО
Мастера из Иркутска создали для бойцов СВО универсальный грузовик повышенной проходимости, практически полностью собранный из отечественных запчастей, сообщает... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T16:28:00+03:00
2025-08-26T16:28:00+03:00
2025-08-26T16:28:00+03:00
надежные люди
иркутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037698130_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4cb4e063c5ac377b76db85f3150d805f.jpg
ИРКУТСК, 26 авг - РИА Новости. Мастера из Иркутска создали для бойцов СВО универсальный грузовик повышенной проходимости, практически полностью собранный из отечественных запчастей, сообщает пресс-служба администрации города. На базе одного из производственных цехов в Иркутске завершают изготовление опытного образца специализированной техники для нужд участников специальной военной операции. "Мастера разработали грузовик повышенной проходимости с рамой переломного типа. Идея разработки такой машины появилась после общения с бойцами. Им необходима высокопроходимая и вместительная техника", - говорится в сообщении. Отмечается, что спецтехника на 95% состоит из комплектующих отечественного производства. В ход пошли запчасти с автомобилей марок "Волга", "УАЗ", "КрАЗ". Спецтехника напоминает квадроцикл с прицепом, который может преодолевать преграды высотой метр и выше, не тонет в воде. Его средняя скорость – 60 километров в час. Вместительный кузов позволяет перевозить до 12 человек, доставлять продукты и боеприпасы, эвакуировать раненых. По словам директора благотворительного фонда "Любимый город" Михаила Лунева, в Иркутске действует программа, которая позволяет поддерживать такую работу, за счет нее приобретаются комплектующие, материалы, инструменты. Первый грузовик повышенной проходимости отправят в зону СВО этой осенью. Сейчас мастера готовы ежемесячно изготавливать до четырех единиц такой спецтехники.
https://ria.ru/20250826/svo-2037644511.html
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037698130_59:0:1196:853_1920x0_80_0_0_bce6e2b83a639d1940d49fd75427dee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск
В Иркутске создали универсальный грузовик для бойцов СВО
В Иркутске разработали и собрали для СВО грузовик повышенной проходимости
ИРКУТСК, 26 авг - РИА Новости. Мастера из Иркутска создали для бойцов СВО универсальный грузовик повышенной проходимости, практически полностью собранный из отечественных запчастей, сообщает пресс-служба администрации города.
На базе одного из производственных цехов в Иркутске завершают изготовление опытного образца специализированной техники для нужд участников специальной военной операции.
"Мастера разработали грузовик повышенной проходимости с рамой переломного типа. Идея разработки такой машины появилась после общения с бойцами. Им необходима высокопроходимая и вместительная техника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спецтехника на 95% состоит из комплектующих отечественного производства. В ход пошли запчасти с автомобилей марок "Волга", "УАЗ", "КрАЗ". Спецтехника напоминает квадроцикл с прицепом, который может преодолевать преграды высотой метр и выше, не тонет в воде. Его средняя скорость – 60 километров в час. Вместительный кузов позволяет перевозить до 12 человек, доставлять продукты и боеприпасы, эвакуировать раненых.
По словам директора благотворительного фонда "Любимый город" Михаила Лунева, в Иркутске действует программа, которая позволяет поддерживать такую работу, за счет нее приобретаются комплектующие, материалы, инструменты.
Первый грузовик повышенной проходимости отправят в зону СВО этой осенью. Сейчас мастера готовы ежемесячно изготавливать до четырех единиц такой спецтехники.