В Иркутске создали универсальный грузовик для бойцов СВО

ИРКУТСК, 26 авг - РИА Новости. Мастера из Иркутска создали для бойцов СВО универсальный грузовик повышенной проходимости, практически полностью собранный из отечественных запчастей, сообщает пресс-служба администрации города. На базе одного из производственных цехов в Иркутске завершают изготовление опытного образца специализированной техники для нужд участников специальной военной операции. "Мастера разработали грузовик повышенной проходимости с рамой переломного типа. Идея разработки такой машины появилась после общения с бойцами. Им необходима высокопроходимая и вместительная техника", - говорится в сообщении. Отмечается, что спецтехника на 95% состоит из комплектующих отечественного производства. В ход пошли запчасти с автомобилей марок "Волга", "УАЗ", "КрАЗ". Спецтехника напоминает квадроцикл с прицепом, который может преодолевать преграды высотой метр и выше, не тонет в воде. Его средняя скорость – 60 километров в час. Вместительный кузов позволяет перевозить до 12 человек, доставлять продукты и боеприпасы, эвакуировать раненых. По словам директора благотворительного фонда "Любимый город" Михаила Лунева, в Иркутске действует программа, которая позволяет поддерживать такую работу, за счет нее приобретаются комплектующие, материалы, инструменты. Первый грузовик повышенной проходимости отправят в зону СВО этой осенью. Сейчас мастера готовы ежемесячно изготавливать до четырех единиц такой спецтехники.

