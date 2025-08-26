В правительстве рассказали о востребованности сервисов "жизненные ситуации"

https://ria.ru/20250826/gosuslugi-2037625261.html

2025-08-26T12:08:00+03:00

общество

россия

дмитрий григоренко

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 15 миллионов россиян воспользовались сервисами "жизненные ситуации" на "Госуслугах", самыми востребованными из них стали сервисы для поступления в вуз, выхода на пенсию, записи на спортивные соревнования, многодетных семей, выезда на охоту и рыбалку, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Более 15 миллионов человек воспользовались сервисами "жизненные ситуации". В числе самых востребованных – сервис для поступления в вуз, выхода на пенсию, записи на спортивные соревнования, многодетных семей, выезда на охоту и рыбалку. Сервисы "жизненные ситуации" – это новый этап развития госуслуг", - говорится в сообщении аппарата. Так, одна "жизненная ситуация" объединяет порядка 17 государственных услуг, связанных единой темой, и помогает получить их в режиме "одного окна". С 2023 года на федеральном уровне запущено порядка 35 таких сервисов. Например, сервис по поступлению в вуз позволяет сравнивать учебные программы, подавать документы и отслеживать свою позицию в конкурсных списках. "Жизненная ситуация" для выхода на пенсию объединяет услуги, необходимые для получения выписки о состоянии индивидуального лицевого счета, оформления доставки пенсии и социальных выплат и т.д. Пользователи "Госуслуг" могут стать участником или болельщиком всех мероприятий, включенных Минспортом в Единый календарный план, через сервис для участия в спортивных любительских соревнованиях. "Жизненная ситуация" для многодетных семей помогает оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. А охотники и рыбаки могут получить охотничий билет, разрешение на приобретение и хранение оружия для охоты, а также воспользоваться цифровым атласом любительского рыболовства через сервис для выезда на охоту и рыбалку. "Жизненные ситуации" стали новым этапом развития всей системы оказания государственных услуг. Они воплощают принцип государства как сервиса, где власть работает для людей быстро, понятно и удобно. Граждане и бизнес получают комплексные решения без необходимости обращаться в различные инстанции. Высокий спрос доказывает, что это не просто технологический процесс, а изменение философии взаимодействия граждан и госструктур: теперь услуги приходят к человеку, а не наоборот", - сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата. Оказание госуслуг в формате "жизненных ситуаций" в среднем позволило на 29% сократить количество необходимых документов, на 35% - время на получение госуслуг, и на 64% - необходимость посещения ведомств.

россия

