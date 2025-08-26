Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме высказались об угрозах Зеленского в адрес Венгрии - РИА Новости, 26.08.2025
10:58 26.08.2025
В Госдуме высказались об угрозах Зеленского в адрес Венгрии
В Госдуме высказались об угрозах Зеленского в адрес Венгрии - РИА Новости, 26.08.2025
В Госдуме высказались об угрозах Зеленского в адрес Венгрии
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии... РИА Новости, 26.08.2025
в мире
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
михаил шеремет
виктор орбан
госдума рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии первой тревожной ласточкой для западных стран. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Зеленский открыто угрожал Венгрии и признал, что украинская сторона обстреливает нефтепровод "Дружба", потому что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Орбан пообещал, что у слов Зеленского будут долгие последствия. "Угрозы со стороны Зеленского говорят о том, что терроризм не имеет границ и зло, которое взрастил Запад, возвращается к нему в логово. Это первая тревожная ласточка со стороны Зеленского, который будет шантажировать западные страны и впредь, если они будут отказывать в деньгах или оружии, для удовлетворения его дикторских прихотей", - сказал Шеремет. Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.
венгрия
украина
киев
в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, михаил шеремет, виктор орбан, госдума рф, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Виктор Орбан, Госдума РФ, Евросоюз, Еврокомиссия
В Госдуме высказались об угрозах Зеленского в адрес Венгрии

Шеремет назвал угрозы Зеленского в адрес Венгрии тревожной ласточкой для Запада

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии первой тревожной ласточкой для западных стран.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Зеленский открыто угрожал Венгрии и признал, что украинская сторона обстреливает нефтепровод "Дружба", потому что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Орбан пообещал, что у слов Зеленского будут долгие последствия.
"Угрозы со стороны Зеленского говорят о том, что терроризм не имеет границ и зло, которое взрастил Запад, возвращается к нему в логово. Это первая тревожная ласточка со стороны Зеленского, который будет шантажировать западные страны и впредь, если они будут отказывать в деньгах или оружии, для удовлетворения его дикторских прихотей", - сказал Шеремет.
Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.
