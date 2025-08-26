Рейтинг@Mail.ru
Шеремет прокомментировал предотвращенный теракт в Крыму - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/gosduma-2037595470.html
Шеремет прокомментировал предотвращенный теракт в Крыму
Шеремет прокомментировал предотвращенный теракт в Крыму - РИА Новости, 26.08.2025
Шеремет прокомментировал предотвращенный теракт в Крыму
Служба безопасности Украины перешла к тактике использования террористов-смертников, копируя самые изощренные методы международных террористических группировок,... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T09:53:00+03:00
2025-08-26T09:53:00+03:00
украина
республика крым
михаил шеремет
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины перешла к тактике использования террористов-смертников, копируя самые изощренные методы международных террористических группировок, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ставшая жертвой телефонных мошенников женщина пыталась подорвать сотрудников УФСБ в Крыму, теракт предотвращен, сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в икону. По замыслу СБУ, женщина тоже должна была погибнуть при взрыве. "Киевский режим и его спецслужбы фактически перешли к тактике использования террористов-смертников, копируя самые изощренные и подлые методы международных террористических группировок. Западным странам пора прекратить закрывать глаза на вседозволенность украинских спецслужб, потому что змея, которую они пригрели у себя на груди, рано или поздно бросится и на них", - сказал Шеремет. По его словам, особенно циничным выглядит использование в качестве маскировки для взрывного устройства иконы, а также женщины, которую путем обмана и непонимания происходящего решили сделать террористом-смертником, чтобы замести все следы преступной деятельности.
https://ria.ru/20250825/ikona-2037385200.html
https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e520857ea9825c212d78ba6a1a7c21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, республика крым, михаил шеремет, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, в мире
Украина, Республика Крым, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, В мире
Шеремет прокомментировал предотвращенный теракт в Крыму

Депутат Шеремет: СБУ перешла к тактике использования террористов-смертников

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины перешла к тактике использования террористов-смертников, копируя самые изощренные методы международных террористических группировок, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ставшая жертвой телефонных мошенников женщина пыталась подорвать сотрудников УФСБ в Крыму, теракт предотвращен, сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в икону. По замыслу СБУ, женщина тоже должна была погибнуть при взрыве.
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
ФСБ показала бомбу в иконе, с помощью которой планировали устроить теракт
Вчера, 10:28
"Киевский режим и его спецслужбы фактически перешли к тактике использования террористов-смертников, копируя самые изощренные и подлые методы международных террористических группировок. Западным странам пора прекратить закрывать глаза на вседозволенность украинских спецслужб, потому что змея, которую они пригрели у себя на груди, рано или поздно бросится и на них", - сказал Шеремет.
По его словам, особенно циничным выглядит использование в качестве маскировки для взрывного устройства иконы, а также женщины, которую путем обмана и непонимания происходящего решили сделать террористом-смертником, чтобы замести все следы преступной деятельности.
Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
7 февраля, 07:51
 
УкраинаРеспублика КрымМихаил ШереметГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала