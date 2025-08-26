https://ria.ru/20250826/gosduma-2037595470.html
Шеремет прокомментировал предотвращенный теракт в Крыму
2025-08-26T09:53:00+03:00
украина
республика крым
михаил шеремет
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины перешла к тактике использования террористов-смертников, копируя самые изощренные методы международных террористических группировок, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ставшая жертвой телефонных мошенников женщина пыталась подорвать сотрудников УФСБ в Крыму, теракт предотвращен, сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в икону. По замыслу СБУ, женщина тоже должна была погибнуть при взрыве. "Киевский режим и его спецслужбы фактически перешли к тактике использования террористов-смертников, копируя самые изощренные и подлые методы международных террористических группировок. Западным странам пора прекратить закрывать глаза на вседозволенность украинских спецслужб, потому что змея, которую они пригрели у себя на груди, рано или поздно бросится и на них", - сказал Шеремет. По его словам, особенно циничным выглядит использование в качестве маскировки для взрывного устройства иконы, а также женщины, которую путем обмана и непонимания происходящего решили сделать террористом-смертником, чтобы замести все следы преступной деятельности.
