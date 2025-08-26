В Госдуме призвали Мерца прекратить угрожать России
Депутат Ивлев призвал Мерца прекратить угрожать России
© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует прекратить угрожать России, в противном случае он рискует окончательно подорвать свой авторитет и немецкую экономику, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ.
"Мерц, с трудом вышедший из шока после встречи Путина и Трампа на Аляске, похоже, спутал политику и футбол, запутался в мячах и стал претендовать на роль судьи. Катастрофически теряя поддержку у немцев, он перешел к угрозам введения новых санкций для России, чем рискует окончательно подорвать свой авторитет, а заодно и экономику ФРГ", - сказал Ивлев.
По его словам, 80 лет назад, 20 ноября 1945 года начал свою работу Нюрнбергский трибунал над фашистской Германией.
"Мерцу не мешало бы изучить материалы Нюрнбергского трибунала, чтобы понимать чем заканчиваются угрозы Кремлю и кто были судьи", - подчеркнул депутат.
