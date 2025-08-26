Рейтинг@Mail.ru
Немецкие порты попросили денег на подготовку к "войне" - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 26.08.2025 (обновлено: 19:31 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/germaniya-2037731713.html
Немецкие порты попросили денег на подготовку к "войне"
Немецкие порты попросили денег на подготовку к "войне" - РИА Новости, 26.08.2025
Немецкие порты попросили денег на подготовку к "войне"
​ Центральный союз немецких портов обратился к министру обороны ФРГ Борису Писториусу с просьбой выделить финансирование из бюджета на случай "войны", передает... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T18:59:00+03:00
2025-08-26T19:31:00+03:00
в мире
германия
борис писториус
нато
министерство обороны германии
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037734218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62d81f70ac90386f3e90add30d5855b9.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.​ Центральный союз немецких портов обратился к министру обороны ФРГ Борису Писториусу с просьбой выделить финансирование из бюджета на случай "войны", передает агентство DPA со ссылкой на письмо. "Морские порты в качестве логистических узлов имеют центральное значение для военных сценариев. &lt;…&gt; В случае войны техника, оборудование и солдаты бундесвера и партнеров по НАТО должны будут перемещаться через порты, являющиеся уязвимыми целями, которые в случае войны становятся первой линией атаки. &lt;…&gt; Мы должны быть к этому готовы, даже если надеемся, что до войны никогда не дойдет", — говорится в обращении. По оценке союза, на финансирование подготовительно-оборонительных мероприятий потребовалось бы три миллиарда евро. Предполагается направить эти средства на обустройство площадок для большегрузного транспорта, причальных стен, железнодорожной инфраструктуры, а также на проведение мер по защите портовых сооружений от атак и киберугроз. В число важнейших немецких морских портов по объемам грузооборота входят Гамбург, Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Росток. Союз предлагает так называемый подход двойного назначения: инвестиции должны служить как гражданским, так и военным целям. Общую потребность портов оценивают примерно в 15 миллиардов евро.Ранее Минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. В следующем году Берлин выделит на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году эта сумма увеличится до 3,5%. Агрессивные действия НАТОВ последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250825/evropa-2037322332.html
https://ria.ru/20240429/nato-1943064822.html
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037135903.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037734218_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80fb3db9e15f33c6ee75ee3b5d998f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, борис писториус, нато, министерство обороны германии, владимир путин
В мире, Германия, Борис Писториус, НАТО, Министерство обороны Германии, Владимир Путин
Немецкие порты попросили денег на подготовку к "войне"

Немецкие порты попросили выделить средства из бюджета на подготовку к войне

© Getty Images / picture alliance/Sina SchuldtНемецкий фрегат в порту Вильгельмсхафена
Немецкий фрегат в порту Вильгельмсхафена - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Getty Images / picture alliance/Sina Schuldt
Немецкий фрегат в порту Вильгельмсхафена
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.​ Центральный союз немецких портов обратился к министру обороны ФРГ Борису Писториусу с просьбой выделить финансирование из бюджета на случай "войны", передает агентство DPA со ссылкой на письмо.
"Морские порты в качестве логистических узлов имеют центральное значение для военных сценариев. <…> В случае войны техника, оборудование и солдаты бундесвера и партнеров по НАТО должны будут перемещаться через порты, являющиеся уязвимыми целями, которые в случае войны становятся первой линией атаки. <…> Мы должны быть к этому готовы, даже если надеемся, что до войны никогда не дойдет", — говорится в обращении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Бумажный тигр" Европы пытается превратиться в "шипованную свинью"
Вчера, 08:00
По оценке союза, на финансирование подготовительно-оборонительных мероприятий потребовалось бы три миллиарда евро. Предполагается направить эти средства на обустройство площадок для большегрузного транспорта, причальных стен, железнодорожной инфраструктуры, а также на проведение мер по защите портовых сооружений от атак и киберугроз.
В число важнейших немецких морских портов по объемам грузооборота входят Гамбург, Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Росток. Союз предлагает так называемый подход двойного назначения: инвестиции должны служить как гражданским, так и военным целям. Общую потребность портов оценивают примерно в 15 миллиардов евро.
Ранее Минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. В следующем году Берлин выделит на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году эта сумма увеличится до 3,5%.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Новая фаза": в Совете Федерации предупредили об угрозе прямой войны с НАТО
29 апреля 2024, 18:36

Агрессивные действия НАТО

В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Решающий момент". В Германии сделали заявление о судьбе Украины
23 августа, 10:58
 
В миреГерманияБорис ПисториусНАТОМинистерство обороны ГерманииВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала