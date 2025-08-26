https://ria.ru/20250826/germaniya-2037731713.html

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.​ Центральный союз немецких портов обратился к министру обороны ФРГ Борису Писториусу с просьбой выделить финансирование из бюджета на случай "войны", передает агентство DPA со ссылкой на письмо. "Морские порты в качестве логистических узлов имеют центральное значение для военных сценариев. <…> В случае войны техника, оборудование и солдаты бундесвера и партнеров по НАТО должны будут перемещаться через порты, являющиеся уязвимыми целями, которые в случае войны становятся первой линией атаки. <…> Мы должны быть к этому готовы, даже если надеемся, что до войны никогда не дойдет", — говорится в обращении. По оценке союза, на финансирование подготовительно-оборонительных мероприятий потребовалось бы три миллиарда евро. Предполагается направить эти средства на обустройство площадок для большегрузного транспорта, причальных стен, железнодорожной инфраструктуры, а также на проведение мер по защите портовых сооружений от атак и киберугроз. В число важнейших немецких морских портов по объемам грузооборота входят Гамбург, Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Росток. Союз предлагает так называемый подход двойного назначения: инвестиции должны служить как гражданским, так и военным целям. Общую потребность портов оценивают примерно в 15 миллиардов евро.Ранее Минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. В следующем году Берлин выделит на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году эта сумма увеличится до 3,5%. Агрессивные действия НАТОВ последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

