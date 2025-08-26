Немецкие порты попросили денег на подготовку к "войне"
Немецкий фрегат в порту Вильгельмсхафена
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Центральный союз немецких портов обратился к министру обороны ФРГ Борису Писториусу с просьбой выделить финансирование из бюджета на случай "войны", передает агентство DPA со ссылкой на письмо.
"Морские порты в качестве логистических узлов имеют центральное значение для военных сценариев. <…> В случае войны техника, оборудование и солдаты бундесвера и партнеров по НАТО должны будут перемещаться через порты, являющиеся уязвимыми целями, которые в случае войны становятся первой линией атаки. <…> Мы должны быть к этому готовы, даже если надеемся, что до войны никогда не дойдет", — говорится в обращении.
По оценке союза, на финансирование подготовительно-оборонительных мероприятий потребовалось бы три миллиарда евро. Предполагается направить эти средства на обустройство площадок для большегрузного транспорта, причальных стен, железнодорожной инфраструктуры, а также на проведение мер по защите портовых сооружений от атак и киберугроз.
В число важнейших немецких морских портов по объемам грузооборота входят Гамбург, Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Росток. Союз предлагает так называемый подход двойного назначения: инвестиции должны служить как гражданским, так и военным целям. Общую потребность портов оценивают примерно в 15 миллиардов евро.
Ранее Минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. В следующем году Берлин выделит на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году эта сумма увеличится до 3,5%.
