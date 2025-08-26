https://ria.ru/20250826/germanija-2037651967.html

В Германии предрекли массовые банкротства пивоварен

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пивоваренная отрасль Германии столкнется в ближайшие годы с массовыми банкротствами предприятий, прогнозирует руководитель компании Oettinger Штефан Блашак. "В настоящее время объем производства пива в Германии составляет 80 миллионов гектолитров. Некоторые участники рынка прогнозируют, что через пять лет этот показатель снизится до 65 миллионов гектолитров. Пивоварни будут падать со стены, как мухи", - заявил Блашак в интервью газете Ausburger Allgemeine. По его словам, уже сейчас можно наблюдать, как "рушится мир пивоварен". "Мы наблюдаем почти каждый день банкротства небольших предприятий, это коснется и крупных компаний", - предрек Блашак. Он связывает происходящее с постоянным снижением потребления пива в стране. Однако, если до сих пор продажи пива снижались в ФРГ стабильно на 2-3% в год, то в 2025 году произошел обвал, заметил Блашак. "Рынок сократился на 7–7,5%. Только в первом полугодии 2025 года отрасль потеряла на внутреннем рынке около 2,6 миллиона гектолитров, что соответствует примерно трем миллионам банок в день", - привел данные Блашак. Немцы стали меньше пить пива, так как на смену приходит новое "поколение, которое гораздо больше следит за своим здоровьем", пояснил руководитель Oettinger. На этом фоне компания планирует в 2026 году остановить изготовление пенного напитка на одном из своих четырех заводов в Германии - в городе Брауншвейг. Ранее сообщалось, что потребление пива в Германии сократилось на 30% за последние 25 лет из-за отказа молодежи от спиртного. Молодежь пьет все меньше пива из-за осведомленности о рисках распития спиртного и выбора вместо этого здорового и спортивного образа жизни, писала деловая газета Handelsblatt. По данным издания, немецкие пивовары пытаются адаптироваться, и сейчас на рынке представлено уже более 800 сортов безалкогольного пива. Однако это не компенсирует общий спад в отрасли, и в период с 2023 по 2024 годы в Германии закрылись 52 пивоварни, что стало самым большим спадом как минимум за 30 лет, отмечает газета.

