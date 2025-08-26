https://ria.ru/20250826/gazprom-2037602546.html
"Газпром" подписал меморандум о сотрудничестве с Монголией
"Газпром" подписал меморандум о сотрудничестве с Монголией - РИА Новости, 26.08.2025
"Газпром" подписал меморандум о сотрудничестве с Монголией
"Газпром" подписал с правительством Монголии меморандум о сотрудничестве в области нефти и газа, сообщила компания. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. "Газпром" подписал с правительством Монголии меморандум о сотрудничестве в области нефти и газа, сообщила компания.Глава "Газпрома" Алексей Миллер в Улан-Баторе провел рабочие встречи с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, премьер-министром страны Гомбожавын Занданшатаром и вице-премьером Сейнбуянгийном Амарсайханом."В присутствии президента Монголии У. Хурэлсуха Алексей Миллер и С. Амарсайхан подписали меморандум о сотрудничестве между правительством Монголии и ПАО "Газпром". Документ нацелен на развитие партнерства в области газа и нефти", - говорится в сообщении.
