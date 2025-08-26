Фурсин: доля фильмов из России в сборах кинотеатров выросла в несколько раз

https://ria.ru/20250826/fursin-2037710518.html

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Доля российских релизов в сборах кинотеатров выросла с 22% в 2019 году до 82% в 2024 году, а число их зрителей – с 51,1 миллиона до 100 миллионов человек, рассказал на сессии "Москва – город кино" Московской международной недели кино (ММНК) министр правительства столицы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. "Мы видим, насколько растет интерес зрителей к нашим кинокартинам от года к году. Спрос должен породить предложение от представителей индустрии, и для этого должны сработать несколько факторов. В первую очередь город ставит на развитие инфраструктуры. В Москве создана мощная студия для виртуального продакшна, в следующем году появится павильон для водных съемок", – отметил министр, его слова приводят организаторы ММНК. Фурсин напомнил, что все процессы, связанные с производством фильмов в Москве, – от заявки на съемки до рибейтов – проходят на киноплатформе "Москино", а каждому кинопроизводителю, включая небольшие продюсерские студии, столица дает зеленый свет. Согласно статистике, представленной на сессии, совокупно с 2022 по 2024 год столичные кинотеатры получили более 340 миллиардов рублей – их выручка за эти годы выросла с 84,9 миллиарда до 143,6 миллиарда рублей соответственно. "Самый главный эффект — экономика, которая возвращается в виде различных налогов и сборов. Для нас очень важно продвижение нашего города и страны в целом через международный контент, чтобы сюда приезжали туристы и смотрели на реальный город, страну и людей", – подчеркнул Фурсин. Генеральный директор "Москино" Георгий Прокопов отметил, что в этом году в одноименном кинопарке открыты пять разных тематических декораций, включая столицу эпохи конструктивизма 1920–1930-х годов, а также русский средневековый город и провинциальные города Европы. Кинопарк планируется увеличить до 630 гектаров в 2027–2030-м. "Готовится к открытию современная Москва, где будут объекты социальной городской инфраструктуры, которые позволят снимать, не мешая, например, школам, поликлиникам, больницам. Постепенно город нужно разгружать от съемок, особенно в зданиях социального значения. В настоящее время порядка 40% флагманских проектов Института развития интернета и Фонда кино реализуются на объектах “Москино”", – подчеркнул Прокопов. Он добавил, что "Москино" делает акцент на развитии студийной инфраструктуры, в результате чего в конце 2025-го — начале 2026 года появятся 23 новых павильона. В 2025 году в кинопарке уже сняты 53 кинопроекта в сопоставлении с 37 в 2024-м, а число заявок, рассматриваемых кинокомиссией, выросло на 54% по сравнению с прошлым годом. Прокопов напомнил, что режиссер Оливер Стоун, посетивший Москву в мае, высоко оценил развитие столичной киноиндустрии. Также гендиректор "Москино" рассказал о грантах, в том числе "За образ Москвы". "Если раньше оценивался хронометраж показа столицы в фильме, то сейчас мы подошли более качественно: так, будут оцениваться разные столичные объекты, которые появляются в фильмах, диалоги, музыкальное сопровождение. Максимальная сумма — 20 миллионов рублей, ждем заявки до 12 ноября. А с 1 апреля запущена система рибейтов для зарубежных производителей, которые приезжают снимать кино в Москве. Они заключают договор со столичной компанией и получают компенсацию за съемки в городе. Максимальный размер такой поддержки — до 50 миллионов рублей", – сказал Прокопов. В настоящее время киноплатформа предоставляет доступ к различным сервисам более чем 538 тысяч уникальных пользователей. Руководитель АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский напомнил, что с помощью "Москино" были сняты "ГДР", "Адмирал Кузнецов", "Атом", "Челюскин. Первые", "Враг у ворот", "Значит, нам туда дорога" и другие фильмы и сериалы. Режиссер Эмир Кустурица рассказал, что его вдохновляют кинозарисовки Дзиги Вертова о Москве, созданные почти 100 лет назад, и он хочет снять российскую столицу так же, как Федерико Феллини показал Рим в одноименной картине. По его словам, два оператора, которых он привез с собой, уже проводят первые съемки, включая героев картин. Также Кустурица намерен снять художественные фильмы по русской классике. Московская международная неделя кино проходит с 23 по 27 августа. Участие в деловой программе подтвердили представители киноиндустрии из 21 страны. ММНК включена в программу форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

