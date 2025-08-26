Рейтинг@Mail.ru
Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона
12:16 26.08.2025
Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона
Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона - РИА Новости, 26.08.2025
Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона
Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" намерена 23 сентября внести на рассмотрение в парламент предложение об отрешении от власти президента... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:16:00+03:00
2025-08-26T12:16:00+03:00
в мире
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104500/30/1045003081_0:52:2000:1178_1920x0_80_0_0_2619e0b4522626eb8bcfe60b4b32b774.jpg
ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" намерена 23 сентября внести на рассмотрение в парламент предложение об отрешении от власти президента Эммануэля Макрона, заявил во вторник её лидер Жан-Люк Меланшон. "Год назад мы уже выносили вопрос об отставке президента. Теперь мы сделаем это снова 23 сентября и внесем помимо вотума недоверия, - который, скорее всего, потеряет смысл, так как правительство к тому времени уже падёт - предложение об отрешении (Макрона - ред.) от власти", - сказал Меланшон в эфире радиостанции France Inter. В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).
в мире, эммануэль макрон, жан-люк меланшон
В мире, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон
Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона

"Непокорившаяся Франция" внесет в парламент предложение об отставке Макрона

Люди держат флаг Франции
Люди держат флаг Франции
Люди держат флаг Франции
Люди держат флаг Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" намерена 23 сентября внести на рассмотрение в парламент предложение об отрешении от власти президента Эммануэля Макрона, заявил во вторник её лидер Жан-Люк Меланшон.
"Год назад мы уже выносили вопрос об отставке президента. Теперь мы сделаем это снова 23 сентября и внесем помимо вотума недоверия, - который, скорее всего, потеряет смысл, так как правительство к тому времени уже падёт - предложение об отрешении (Макрона - ред.) от власти", - сказал Меланшон в эфире радиостанции France Inter.
В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).
В мире, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон
 
 
