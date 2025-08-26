https://ria.ru/20250826/frantsija-2037627942.html
Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона
ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" намерена 23 сентября внести на рассмотрение в парламент предложение об отрешении от власти президента Эммануэля Макрона, заявил во вторник её лидер Жан-Люк Меланшон. "Год назад мы уже выносили вопрос об отставке президента. Теперь мы сделаем это снова 23 сентября и внесем помимо вотума недоверия, - который, скорее всего, потеряет смысл, так как правительство к тому времени уже падёт - предложение об отрешении (Макрона - ред.) от власти", - сказал Меланшон в эфире радиостанции France Inter. В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).
