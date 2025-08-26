https://ria.ru/20250826/finljandija-2037724115.html

Финляндия хочет вернуть на вооружение противопехотные мины

Финляндия может вернуть на вооружение противопехотные мины в январе 2026 года, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle со ссылкой на сухопутные силы... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Финляндия может вернуть на вооружение противопехотные мины в январе 2026 года, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle со ссылкой на сухопутные силы республики. Финляндия официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 июля, денонсация соглашения вступит в силу в январе 2026 года. "Сухопутные силы вернут противопехотные мины на вооружение уже в январе следующего года", - говорится в сообщении. Как сообщил инженер сухопутных сил Рику Микконен, слова которого приводит Yle, c января 2026 года сухопутные силы начнут разрабатывать меры по скорейшему вводу в эксплуатацию противопехотных мин в дополнение к существующей системе обороны. Президент республики Александр Стубб ранее заверил, что Финляндия после выхода из Оттавской конвенции не будет использовать противопехотные мины в мирное время, намерена хранить их на складах. Вопрос о выходе из соглашения Финляндия подняла в ноябре 2024 года одновременно с Польшей и странами Балтии. Стубб тогда заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из Оттавской конвенции из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от возможного выхода Финляндии из конвенции по минам. По словам главы диппредставительства, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

