На территории Эстонии упал военный дрон
В Эстонии упал, предположительно, украинский дрон со взрывчатым веществом
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Военный дрон, предположительно, украинский, упал на территории Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосона и министра обороны страны Ханно Певкура.
"В понедельник, 25 августа, около 15.00 в волости Эльва Тартуского уезда местный фермер обнаружил обломки ударного дрона. На месте происшествия также был кратер от взрыва... По оценке КаПо, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье ранним утром", - говорится в публикации на сайте телерадиокомпании со ссылкой на выступление Паллосона и Певкура на пресс-конференции.
Эстония готова направить на Украину роту солдат, сообщила ERR
20 августа, 15:28
По словам главы КаПо, пострадавших нет, после обнаружения обломков были запущены все необходимые процедуры. Как отметил Паллосон, это был дрон со взрывчатым веществом, которое сдетонировало.
"По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон... В настоящий момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон", - заявил в свою очередь Певкур.
По его словам, дрон был нацелен на объекты на территории РФ, но отклонился от курса из-за работы средств РЭБ.
Польша направила России ноту протеста из-за взорвавшегося дрона
21 августа, 17:17