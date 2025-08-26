Рейтинг@Mail.ru
На территории Эстонии упал военный дрон - РИА Новости, 26.08.2025
13:42 26.08.2025
На территории Эстонии упал военный дрон
Военный дрон, предположительно, украинский, упал на территории Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу полиции безопасности Эстонии (КаПо)
в мире
эстония
россия
ханно певкур
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Военный дрон, предположительно, украинский, упал на территории Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосона и министра обороны страны Ханно Певкура. "В понедельник, 25 августа, около 15.00 в волости Эльва Тартуского уезда местный фермер обнаружил обломки ударного дрона. На месте происшествия также был кратер от взрыва... По оценке КаПо, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье ранним утром", - говорится в публикации на сайте телерадиокомпании со ссылкой на выступление Паллосона и Певкура на пресс-конференции. По словам главы КаПо, пострадавших нет, после обнаружения обломков были запущены все необходимые процедуры. Как отметил Паллосон, это был дрон со взрывчатым веществом, которое сдетонировало. "По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон... В настоящий момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон", - заявил в свою очередь Певкур. По его словам, дрон был нацелен на объекты на территории РФ, но отклонился от курса из-за работы средств РЭБ.
эстония
россия
в мире, эстония, россия, ханно певкур
В мире, Эстония, Россия, Ханно Певкур
На территории Эстонии упал военный дрон

В Эстонии упал, предположительно, украинский дрон со взрывчатым веществом

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Военный дрон, предположительно, украинский, упал на территории Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосона и министра обороны страны Ханно Певкура.
"В понедельник, 25 августа, около 15.00 в волости Эльва Тартуского уезда местный фермер обнаружил обломки ударного дрона. На месте происшествия также был кратер от взрыва... По оценке КаПо, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье ранним утром", - говорится в публикации на сайте телерадиокомпании со ссылкой на выступление Паллосона и Певкура на пресс-конференции.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Эстония готова направить на Украину роту солдат, сообщила ERR
20 августа, 15:28
По словам главы КаПо, пострадавших нет, после обнаружения обломков были запущены все необходимые процедуры. Как отметил Паллосон, это был дрон со взрывчатым веществом, которое сдетонировало.
"По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон... В настоящий момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон", - заявил в свою очередь Певкур.
По его словам, дрон был нацелен на объекты на территории РФ, но отклонился от курса из-за работы средств РЭБ.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Польша направила России ноту протеста из-за взорвавшегося дрона
21 августа, 17:17
 
