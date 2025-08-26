https://ria.ru/20250826/estonija-2037652302.html

На территории Эстонии упал военный дрон

На территории Эстонии упал военный дрон - РИА Новости, 26.08.2025

На территории Эстонии упал военный дрон

Военный дрон, предположительно, украинский, упал на территории Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу полиции безопасности Эстонии (КаПо)... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T13:42:00+03:00

2025-08-26T13:42:00+03:00

2025-08-26T13:42:00+03:00

в мире

эстония

россия

ханно певкур

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Военный дрон, предположительно, украинский, упал на территории Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосона и министра обороны страны Ханно Певкура. "В понедельник, 25 августа, около 15.00 в волости Эльва Тартуского уезда местный фермер обнаружил обломки ударного дрона. На месте происшествия также был кратер от взрыва... По оценке КаПо, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье ранним утром", - говорится в публикации на сайте телерадиокомпании со ссылкой на выступление Паллосона и Певкура на пресс-конференции. По словам главы КаПо, пострадавших нет, после обнаружения обломков были запущены все необходимые процедуры. Как отметил Паллосон, это был дрон со взрывчатым веществом, которое сдетонировало. "По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон... В настоящий момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон", - заявил в свою очередь Певкур. По его словам, дрон был нацелен на объекты на территории РФ, но отклонился от курса из-за работы средств РЭБ.

https://ria.ru/20250820/ukraina-2036524922.html

https://ria.ru/20250821/polsha-2036803106.html

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, россия, ханно певкур