СМИ: эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября
СМИ: эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября - РИА Новости, 26.08.2025
СМИ: эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября
Первого сентября в России истекает срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года, а возможности официально
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Первого сентября в России истекает срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года, а возможности официально их обновить якобы нет, пишет газета "Коммерсантъ"."С начала сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан", — говорится в материале.Уточняется, что проблема заключается в невозможности провести техническое освидетельствование, поэтому в Союзе торговых центров России предложили ввести переходный период.Как пояснило издание, прежний порядок аттестации экспертных организаций упразднили, а новый не создали, поэтому нет аккредитованных органов, которые бы провели аттестацию объектов в ТЦ.
