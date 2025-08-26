СМИ: эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября

https://ria.ru/20250826/eskalatory-2037571725.html

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Первого сентября в России истекает срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года, а возможности официально их обновить якобы нет, пишет газета "Коммерсантъ"."С начала сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан", — говорится в материале.Уточняется, что проблема заключается в невозможности провести техническое освидетельствование, поэтому в Союзе торговых центров России предложили ввести переходный период.Как пояснило издание, прежний порядок аттестации экспертных организаций упразднили, а новый не создали, поэтому нет аккредитованных органов, которые бы провели аттестацию объектов в ТЦ.

