СМИ: эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября
04:33 26.08.2025 (обновлено: 08:25 26.08.2025)
СМИ: эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября
россия
общество
экономика
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Первого сентября в России истекает срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года, а возможности официально их обновить якобы нет, пишет газета "Коммерсантъ".&quot;С начала сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан&quot;, — говорится в материале.Уточняется, что проблема заключается в невозможности провести техническое освидетельствование, поэтому в Союзе торговых центров России предложили ввести переходный период.Как пояснило издание, прежний порядок аттестации экспертных организаций упразднили, а новый не создали, поэтому нет аккредитованных органов, которые бы провели аттестацию объектов в ТЦ.
россия
россия, общество, экономика
Россия, Общество, Экономика
Эскалаторы в торговом центре. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Первого сентября в России истекает срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года, а возможности официально их обновить якобы нет, пишет газета "Коммерсантъ".
"С начала сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан", — говорится в материале.

Уточняется, что проблема заключается в невозможности провести техническое освидетельствование, поэтому в Союзе торговых центров России предложили ввести переходный период.
Как пояснило издание, прежний порядок аттестации экспертных организаций упразднили, а новый не создали, поэтому нет аккредитованных органов, которые бы провели аттестацию объектов в ТЦ.
