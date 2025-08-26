Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: детсады, школы и жилые дома возведут на юге Москвы по КРТ - РИА Новости, 26.08.2025
09:12 26.08.2025
Ефимов: детсады, школы и жилые дома возведут на юге Москвы по КРТ
Ефимов: детсады, школы и жилые дома возведут на юге Москвы по КРТ - РИА Новости, 26.08.2025
Ефимов: детсады, школы и жилые дома возведут на юге Москвы по КРТ
На юге Москвы возведут почти 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости в рамках шести проектов КРТ, также здесь появятся детсады и школы, сообщил заммэра... РИА Новости, 26.08.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На юге Москвы возведут почти 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости в рамках шести проектов КРТ, также здесь появятся детсады и школы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В шести проектах комплексного развития территорий, которые охватывают более 58,6 гектара земли на юге Москвы, уже утверждены ППТ. В ходе редевелопмента неэффективно используемые участки превратятся в комфортные сбалансированные городские пространства. По проектам КРТ там возведут около 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 609 тысяч квадратных метров придется в том числе на дома для реализации программы реновации", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также на площадках возведут 300 тысяч "квадратов" общественно-деловых объектов, в том числе детские сады и школы. Всего в рамках шести проектов КРТ на юге Москвы появится 7,5 тысяч рабочих мест для горожан.Жилье в рамках программы реновации появится на участке бывшей промзоны "Котляково". Кроме того, в рамках проектов КРТ на юге столицы, в Царицыне, построят спортивный комплекс с бассейном, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков, расположенных в районе Филевский Парк, в рамках программы КРТ.
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: детсады, школы и жилые дома возведут на юге Москвы по КРТ

Ефимов: детсады, школы и жилые дома построят на юге Москвы в рамках шести КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На юге Москвы возведут почти 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости в рамках шести проектов КРТ, также здесь появятся детсады и школы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В шести проектах комплексного развития территорий, которые охватывают более 58,6 гектара земли на юге Москвы, уже утверждены ППТ. В ходе редевелопмента неэффективно используемые участки превратятся в комфортные сбалансированные городские пространства. По проектам КРТ там возведут около 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 609 тысяч квадратных метров придется в том числе на дома для реализации программы реновации", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что также на площадках возведут 300 тысяч "квадратов" общественно-деловых объектов, в том числе детские сады и школы. Всего в рамках шести проектов КРТ на юге Москвы появится 7,5 тысяч рабочих мест для горожан.
Жилье в рамках программы реновации появится на участке бывшей промзоны "Котляково". Кроме того, в рамках проектов КРТ на юге столицы, в Царицыне, построят спортивный комплекс с бассейном, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков, расположенных в районе Филевский Парк, в рамках программы КРТ.
Ефимов: на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе открыли 18 км дорог
Ефимов: на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе открыли 18 км дорог
Москва Владимир Ефимов (Правительство Москвы) Градостроительный комплекс Москвы
 
 
