Ефимов: детсады, школы и жилые дома возведут на юге Москвы по КРТ

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На юге Москвы возведут почти 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости в рамках шести проектов КРТ, также здесь появятся детсады и школы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В шести проектах комплексного развития территорий, которые охватывают более 58,6 гектара земли на юге Москвы, уже утверждены ППТ. В ходе редевелопмента неэффективно используемые участки превратятся в комфортные сбалансированные городские пространства. По проектам КРТ там возведут около 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 609 тысяч квадратных метров придется в том числе на дома для реализации программы реновации", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также на площадках возведут 300 тысяч "квадратов" общественно-деловых объектов, в том числе детские сады и школы. Всего в рамках шести проектов КРТ на юге Москвы появится 7,5 тысяч рабочих мест для горожан.Жилье в рамках программы реновации появится на участке бывшей промзоны "Котляково". Кроме того, в рамках проектов КРТ на юге столицы, в Царицыне, построят спортивный комплекс с бассейном, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков, расположенных в районе Филевский Парк, в рамках программы КРТ.

