Ярославская область удвоила доходы от реализации регионального имущества

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Доходы от реализации регионального имущества в Ярославской области увеличились вдвое, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства Ярославской области, реализацию планов по приватизации государственного имущества обсудили на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Михаил Евраев. "За восемь месяцев года у нас реализовано регионального имущества на 547 миллионов рублей – это в два раза больше, чем в прошлом году. Мы серьезно наращиваем объемы. Наша стратегия распоряжения имуществом сочетает экономическую целесообразность с сохранением исторического наследия", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, перевод областных министерств в современные здания осуществляется без затрат бюджета благодаря продаже исторической недвижимости частным инвесторам, которые берут на себя обязательства по реставрации. Это позволяет не только пополнять бюджет, создавать комфортные условия для работы, но и восстанавливать архитектурные памятники, подчеркнул Михаил Евраев. Как сообщила и.о. министра имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова, в этом году в соответствии с региональным планом приватизации уже продано с торгов 100% акций АО "Яротель Центр" за 251 миллион рублей, доля в уставном капитале ООО "Кварц" – за 52 миллиона рублей, а также семь объектов недвижимости на сумму 243 миллиона рублей. Сейчас в прогнозном плане – 84 объекта областной недвижимости. На торги выставлено 36 из них, ожидаемый доход – 2,3 миллиарда рублей. Михаил Евраев поручил активизировать работу. Также глава региона поставил задачу до 1 октября провести во всех округах инвентаризацию и в дальнейшем включить в план приватизации муниципальные объекты, неиспользуемые и неэффективно используемые, а также освобождаемые в результате реорганизации органов власти. Министерству инвестиций и промышленности Ярославской области губернатор поручил провести рекламную кампанию для привлечения инвесторов к покупке приватизируемых объектов имущества.

