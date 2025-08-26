Рейтинг@Mail.ru
Более 10 тыс знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги Москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:38 26.08.2025
Более 10 тыс знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги Москвы
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 10 тысяч дублирующих знаков "Осторожно, дети!", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября провели работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесли свыше 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что главная цель дополнительной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к внезапному появлению ребенка на дороге, соответственно необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным. "Разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится вручную холодным пластиком, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работ. В состав материала входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение, что повышает видимость разметки и соответственно безопасность дорожного движения", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что работы по нанесению дорожной разметки проводились преимущественно по ночам с частичным ограничением движения.
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы Знак "Осторожно, дети!
Знак Осторожно, дети! - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Знак "Осторожно, дети!. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 10 тысяч дублирующих знаков "Осторожно, дети!", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября провели работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесли свыше 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что главная цель дополнительной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к внезапному появлению ребенка на дороге, соответственно необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным.
"Разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится вручную холодным пластиком, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работ. В состав материала входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение, что повышает видимость разметки и соответственно безопасность дорожного движения", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что работы по нанесению дорожной разметки проводились преимущественно по ночам с частичным ограничением движения.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
