Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши
Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши - РИА Новости, 26.08.2025
Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши
Российские военные столкнулись в бою с украинскими подразделениями, укомплектованными поляками и румынами, рассказал РИА Новости десантник группировки "Днепр"
2025-08-26T15:20:00+03:00
2025-08-26T15:20:00+03:00
2025-08-26T17:09:00+03:00
ГЕНИЧЕСК, 26 авг — РИА Новости. Российские военные столкнулись в бою с украинскими подразделениями, укомплектованными поляками и румынами, рассказал РИА Новости десантник группировки "Днепр" с позывным Зёма."Мое подразделение сталкивалось в стрелковом бою с поляками, наречие польское, и с румынами. <...> Cлышны были разговоры, речь иностранная", — сказал собеседник агентства.При этом уровень морального духа у наемников очень низкий, они идут воевать только ради денег, отметил "Зёма"."У нас моральный дух. Мы отстаиваем Отечество. Свою Родину. Чтобы не было этого нацизма, национализма", — подчеркнул он.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши
Десантники ВС России столкнулись в бою с наемниками из Польши и Румынии
ГЕНИЧЕСК, 26 авг — РИА Новости. Российские военные столкнулись в бою с украинскими подразделениями, укомплектованными поляками и румынами, рассказал РИА Новости десантник группировки "Днепр" с позывным Зёма.
"Мое подразделение сталкивалось в стрелковом бою с поляками, наречие польское, и с румынами. <...> Cлышны были разговоры, речь иностранная", — сказал собеседник агентства.
При этом уровень морального духа у наемников очень низкий, они идут воевать только ради денег, отметил "Зёма".
"У нас моральный дух. Мы отстаиваем Отечество. Свою Родину. Чтобы не было этого нацизма, национализма", — подчеркнул он.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.