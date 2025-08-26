https://ria.ru/20250826/desantniki-2037677315.html

Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши

ГЕНИЧЕСК, 26 авг — РИА Новости. Российские военные столкнулись в бою с украинскими подразделениями, укомплектованными поляками и румынами, рассказал РИА Новости десантник группировки "Днепр" с позывным Зёма."Мое подразделение сталкивалось в стрелковом бою с поляками, наречие польское, и с румынами. <...> Cлышны были разговоры, речь иностранная", — сказал собеседник агентства.При этом уровень морального духа у наемников очень низкий, они идут воевать только ради денег, отметил "Зёма"."У нас моральный дух. Мы отстаиваем Отечество. Свою Родину. Чтобы не было этого нацизма, национализма", — подчеркнул он.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.

