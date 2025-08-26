Рейтинг@Mail.ru
Советник Трампа обвинил Болтона в раскрытии секретной информации - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/bolton-2037736796.html
Советник Трампа обвинил Болтона в раскрытии секретной информации
Советник Трампа обвинил Болтона в раскрытии секретной информации - РИА Новости, 26.08.2025
Советник Трампа обвинил Болтона в раскрытии секретной информации
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге опубликовал секретную информацию, касавшуюся политики... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T19:43:00+03:00
2025-08-26T19:43:00+03:00
в мире
сша
турция
венесуэла
джон болтон
дональд трамп
джо байден
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_a68511be1e106d6dda937cfbcd3ee260.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге опубликовал секретную информацию, касавшуюся политики Соединенных Штатов в отношении НАТО, Турции, Венесуэлы и КНДР, заявил старший советник американского лидера по торговле Питер Наварро. "Когда Болтон написал свою книгу "Комната, где это произошло", получив, как говорят, аванс в 2 миллиона долларов, он занимался не просто пересказом сплетен. Он делился информацией о разговорах в Овальном кабинете и вопросах национальной безопасности, которая должна была оставаться секретной — либо по закону, либо в силу исполнительной привилегии", — отметил Наварро в статье для американского издания Hill. Как заявил чиновник, Болтон в своей книге описал дискуссии о том, как США могут подорвать власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также раскрыл стратегию переговоров Вашингтона с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и консультаций с Южной Кореей. "Другой случай касался президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого банка Halkbank. В 2019 году министерство юстиции США предъявило Halkbank обвинения в помощи Ирану в обходе американских санкций путём использования подставных компаний и фальсификации отчётности. Болтон пересказывает в своей книге разговор, в котором турецкий лидер якобы давил на Трампа, чтобы тот отступил", — добавил Наварро, напомнив, что, согласно федеральному законодательству, изъятие или хранение черновиков или заметок с подобного совещания может караться тюремным сроком. Наварро отметил, что в книге Болтона были приведены подробности закрытых консультаций США с Великобританией, Францией и другими партнёрами по НАТО. "Информация иностранных правительств автоматически считается секретной, согласно американскому законодательству. Её публикация не только унизила союзников, но и разрушила доверие", — говорится в статье. Агенты ФБР 22 августа ворвались в дом Болтона для обысков в рамках расследования, касающегося нацбезопасности, сообщила газета New York Post со ссылкой на чиновника из администрации Трампа. По данным издания, расследование проводится по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя. На своей странице в соцсети X он написал, что "никто не стоит выше закона", добавив, что агенты ФБР находятся на задании. При этом он ничего не сообщил о расследовании в отношении Болтона. Высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что расследование, которое касается секретных документов, было изначально открыто несколько лет назад, но администрация бывшего президента США Джо Байдена закрыла его "по политическим причинам". В 2021 году администрация Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказался на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможности ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней Болтон резко раскритиковал Трампа. Дело продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
https://ria.ru/20250822/tramp-2037070793.html
https://ria.ru/20250825/tramp-2037543735.html
https://ria.ru/20250721/ssha-2030497486.html
сша
турция
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_42bf7c6b97c7508fc17294528e16c160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, турция, венесуэла, джон болтон, дональд трамп, джо байден, фбр, нато, halkbank
В мире, США, Турция, Венесуэла, Джон Болтон, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, НАТО, Halkbank
Советник Трампа обвинил Болтона в раскрытии секретной информации

Наварро обвинил Болтона в раскрытии секретной информации о политике США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге опубликовал секретную информацию, касавшуюся политики Соединенных Штатов в отношении НАТО, Турции, Венесуэлы и КНДР, заявил старший советник американского лидера по торговле Питер Наварро.
"Когда Болтон написал свою книгу "Комната, где это произошло", получив, как говорят, аванс в 2 миллиона долларов, он занимался не просто пересказом сплетен. Он делился информацией о разговорах в Овальном кабинете и вопросах национальной безопасности, которая должна была оставаться секретной — либо по закону, либо в силу исполнительной привилегии", — отметил Наварро в статье для американского издания Hill.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Трамп заявил, что намеренно не хочет вмешиваться в дело Болтона
22 августа, 21:10
Как заявил чиновник, Болтон в своей книге описал дискуссии о том, как США могут подорвать власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также раскрыл стратегию переговоров Вашингтона с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и консультаций с Южной Кореей.
"Другой случай касался президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого банка Halkbank. В 2019 году министерство юстиции США предъявило Halkbank обвинения в помощи Ирану в обходе американских санкций путём использования подставных компаний и фальсификации отчётности. Болтон пересказывает в своей книге разговор, в котором турецкий лидер якобы давил на Трампа, чтобы тот отступил", — добавил Наварро, напомнив, что, согласно федеральному законодательству, изъятие или хранение черновиков или заметок с подобного совещания может караться тюремным сроком.
Наварро отметил, что в книге Болтона были приведены подробности закрытых консультаций США с Великобританией, Францией и другими партнёрами по НАТО.
"Информация иностранных правительств автоматически считается секретной, согласно американскому законодательству. Её публикация не только унизила союзников, но и разрушила доверие", — говорится в статье.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Трамп вновь призвал переименовать министерство обороны США
25 августа, 20:03
Агенты ФБР 22 августа ворвались в дом Болтона для обысков в рамках расследования, касающегося нацбезопасности, сообщила газета New York Post со ссылкой на чиновника из администрации Трампа. По данным издания, расследование проводится по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя. На своей странице в соцсети X он написал, что "никто не стоит выше закона", добавив, что агенты ФБР находятся на задании. При этом он ничего не сообщил о расследовании в отношении Болтона.
Высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что расследование, которое касается секретных документов, было изначально открыто несколько лет назад, но администрация бывшего президента США Джо Байдена закрыла его "по политическим причинам".
В 2021 году администрация Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказался на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможности ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней Болтон резко раскритиковал Трампа. Дело продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Конгрессвумен требует возбудить дело против главы ФРС США
21 июля, 20:37
 
В миреСШАТурцияВенесуэлаДжон БолтонДональд ТрампДжо БайденФБРНАТОHalkbank
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала