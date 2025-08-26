Рейтинг@Mail.ru
В секторе Газа за сутки погибли 75 человек - РИА Новости, 26.08.2025
16:42 26.08.2025
В секторе Газа за сутки погибли 75 человек
Более 70 погибших и 370 раненых поступили в больницы палестинского сектора Газа за последние сутки, сообщило местное министерство здравоохранения во вторник.
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Более 70 погибших и 370 раненых поступили в больницы палестинского сектора Газа за последние сутки, сообщило местное министерство здравоохранения во вторник. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 75 погибших и 370 раненых", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. В заявлении министерство отметило, что из 75 погибших трое погибли от голода и недоедания, а 17 – жертвы обстрелов у пунктов гуманитарной помощи, добавив, что общее число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 62 819, 158 629 ранены, а число погибших с 18 марта 2025 года возросло до 10 975, ранены 46 588. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Более 70 погибших и 370 раненых поступили в больницы палестинского сектора Газа за последние сутки, сообщило местное министерство здравоохранения во вторник.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 75 погибших и 370 раненых", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
В заявлении министерство отметило, что из 75 погибших трое погибли от голода и недоедания, а 17 – жертвы обстрелов у пунктов гуманитарной помощи, добавив, что общее число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 62 819, 158 629 ранены, а число погибших с 18 марта 2025 года возросло до 10 975, ранены 46 588.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
