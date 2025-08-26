Рейтинг@Mail.ru
Второй этап благоустройства лесопарка в Балашихе завершат осенью 2026 года
17:06 26.08.2025
Второй этап благоустройства лесопарка в Балашихе завершат осенью 2026 года
новости подмосковья
балашиха
андрей воробьев
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй этап благоустройства Вишняковского лесопарка в подмосковной Балашихе планируют завершить осенью 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Лесопарк обустраивают в рамках программы "Парки в лесу". В ходе рабочей поездки в муниципалитет губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как ведется благоустройство, пообщался с местными жителями и представителями бизнеса, которые запускают здесь различные сервисы. "Мы в одном из наших парков в лесу (таких в Подмосковье уже 35). Это большой лесной массив, который был заброшен, но сегодня уже довольно преобразился. Здесь появились набережные, детские городки, кафе, ну и все, чтобы заниматься спортом. Поэтому в преддверии первого сентября мы отчитываемся перед жителями, что первый этап в Вишняковском лесопарке реализован – 30 гектаров, а осенью следующего года – еще 85. Это историческое место, где гулял Мейерхольд, писал картины Левитан, сочиняли стихи наши поэты. Но главное, что оно популярно у жителей самого крупного городского округа Балашиха, в котором проживает полмиллиона человек", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в муниципалитете уже сделали парки "Пехорка", Пестовский, Ольгинский, "Заречная". Воробьев надеется, что новые пространства всем нравятся, и жители будут проводить здесь свободное время. Также во всех парках устанавливают освещение и видеокамеры. В рамках первого этапа, который завершили в июне, обустроили набережную у пруда, четыре детские и две спортивные площадки, установили освещение, систему видеонаблюдения. Проложили комфортные пешеходные дорожки (4,8 километра) со смотровыми площадками, включая подходы к Усадьбе Горенки и тематические направления, например, маршрут Мейерхольда с зонами отдыха и дамбой "Трибуна Мастера". Обустроили родник и "Солтычихинский водопад". У центрального входа со стороны Разинского шоссе разместилась парковка на 47 машино-мест, также в лесопарке открылось уютное кафе. Второй этап охватывает восточную часть лесопарка площадью 85 гектаров. Строители уже приступили к работам – очищают лес от валежника и сухостоя, прокладывают дорожно-тропиночную сеть, подготавливают коммуникации. Проектом предусмотрены лыжная трасса, павильоны проката, смотровая площадка со сценой, новые прогулочные маршруты, а также развитие площадок, начатых в первой очереди, например, зиплайна. Рядом с Вишняковским лесопарком с 2022 года идет реставрация Усадьбы Горенки – самой большой в Подмосковье. Сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. В Усадьбе действует музей, посвященный истории развития Балашихи, в разное время Горенками владели Долгоруковы, Разумовские, Юсуповы, Третьяковы. Также здесь проводят тематические выставки и экскурсии. Кроме того, в 2025 году в округе в планах благоустроить сквер на улице Крупешина, Клубный переулок и территорию возле ДК "Саввино". В 2026 году – пешеходную зону по улице Парковой и площадь перед Ледовым дворцом, а к 2028 году завершат обустройство Голицынского парка.
балашиха, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Балашиха, Андрей Воробьев
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй этап благоустройства Вишняковского лесопарка в подмосковной Балашихе планируют завершить осенью 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Лесопарк обустраивают в рамках программы "Парки в лесу". В ходе рабочей поездки в муниципалитет губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как ведется благоустройство, пообщался с местными жителями и представителями бизнеса, которые запускают здесь различные сервисы.
"Мы в одном из наших парков в лесу (таких в Подмосковье уже 35). Это большой лесной массив, который был заброшен, но сегодня уже довольно преобразился. Здесь появились набережные, детские городки, кафе, ну и все, чтобы заниматься спортом. Поэтому в преддверии первого сентября мы отчитываемся перед жителями, что первый этап в Вишняковском лесопарке реализован – 30 гектаров, а осенью следующего года – еще 85. Это историческое место, где гулял Мейерхольд, писал картины Левитан, сочиняли стихи наши поэты. Но главное, что оно популярно у жителей самого крупного городского округа Балашиха, в котором проживает полмиллиона человек", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в муниципалитете уже сделали парки "Пехорка", Пестовский, Ольгинский, "Заречная". Воробьев надеется, что новые пространства всем нравятся, и жители будут проводить здесь свободное время. Также во всех парках устанавливают освещение и видеокамеры.
В рамках первого этапа, который завершили в июне, обустроили набережную у пруда, четыре детские и две спортивные площадки, установили освещение, систему видеонаблюдения. Проложили комфортные пешеходные дорожки (4,8 километра) со смотровыми площадками, включая подходы к Усадьбе Горенки и тематические направления, например, маршрут Мейерхольда с зонами отдыха и дамбой "Трибуна Мастера". Обустроили родник и "Солтычихинский водопад". У центрального входа со стороны Разинского шоссе разместилась парковка на 47 машино-мест, также в лесопарке открылось уютное кафе.
Второй этап охватывает восточную часть лесопарка площадью 85 гектаров. Строители уже приступили к работам – очищают лес от валежника и сухостоя, прокладывают дорожно-тропиночную сеть, подготавливают коммуникации. Проектом предусмотрены лыжная трасса, павильоны проката, смотровая площадка со сценой, новые прогулочные маршруты, а также развитие площадок, начатых в первой очереди, например, зиплайна.
Рядом с Вишняковским лесопарком с 2022 года идет реставрация Усадьбы Горенки – самой большой в Подмосковье. Сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. В Усадьбе действует музей, посвященный истории развития Балашихи, в разное время Горенками владели Долгоруковы, Разумовские, Юсуповы, Третьяковы. Также здесь проводят тематические выставки и экскурсии.
Кроме того, в 2025 году в округе в планах благоустроить сквер на улице Крупешина, Клубный переулок и территорию возле ДК "Саввино". В 2026 году – пешеходную зону по улице Парковой и площадь перед Ледовым дворцом, а к 2028 году завершат обустройство Голицынского парка.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Воробьев: шесть городов Подмосковья победили во всероссийском конкурсе
Новости ПодмосковьяБалашихаАндрей Воробьев
 
 
