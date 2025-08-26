Ремонт Лужнецкой набережной стартовал в центре Москвы

https://ria.ru/20250826/biryukov-2037666327.html

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту Лужнецкой набережной в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланировано обновление нескольких набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки. Приступили к работам на Лужнецкой набережной, там приведем в порядок саму гранитную облицовку и выполним расшивку швов на площади свыше 25 тысяч "квадратов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. "Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором. Эти мероприятия проводятся на каждой набережной раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - рассказал Бирюков. По его словам запланированы, где необходимо, работы по установке в проектное положение отсутствующих и сдвинувшихся гранитных блоков облицовки подпорной стенки, карнизных блоков и парапетного ограждения. Частично заменят тумбы, покрасят чугунное ограждение. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей работы на Лужнецкой набережной пройдут практически незаметно, так как строительные леса установили со стороны воды и будут передвигать с участка на участок. -0-

