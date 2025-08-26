Рейтинг@Mail.ru
В мессенджере Max создадут систему защиты от мошенничества - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/bezopasnost-2037568318.html
В мессенджере Max создадут систему защиты от мошенничества
В мессенджере Max создадут систему защиты от мошенничества - РИА Новости, 26.08.2025
В мессенджере Max создадут систему защиты от мошенничества
Работа по созданию мощной системы защиты от мошенничества уже идет в мессенджере Max, также планируется тестирование новых онлайн-инструментов для раннего... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T03:03:00+03:00
2025-08-26T03:03:00+03:00
антон немкин (депутат)
сбер
госдума рф
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2160726442156dc90fd38238e18569.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Работа по созданию мощной системы защиты от мошенничества уже идет в мессенджере Max, также планируется тестирование новых онлайн-инструментов для раннего выявления мошеннических схем, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"В мессенджере Max уже идет работа по созданию мощной системы защиты от мошенничества. Разработчик платформы - компания VK - совместно со "Сбером", обладающим одной из самых продвинутых антифрод-систем в мире, внедряют технологии, направленные на выявление и предотвращение подозрительных действий", - сказал он. По словам депутата, уже ведется реализация пилотных проектов, по итогам которых возможна глубокая интеграция антифрод-сервисов "Сбера" в инфраструктуру Max. "Параллельно планируется тестирование новых онлайн-инструментов для раннего выявления мошеннических схем", - добавил Немкин. Депутат подчеркнул, что, по его данным, на сегодняшний день фактов мошенничества в мессенджере Max не зафиксировано. "Однако важно понимать, что мошенничество - это системная и постоянно развивающаяся угроза. За годы борьбы с этим явлением выявлено множество схем обмана, и, несмотря на усилия, мошенники продолжают использовать все более изощренные методы - от социальной инженерии до инструментов искусственного интеллекта", - рассказал Немкин. Парламентарий считает, что для эффективного противодействия необходима не только техническая защита со стороны платформ, но и активная роль пользователей - их внимательность, своевременное сообщение о подозрительных ситуациях и цифровая грамотность, все это играет ключевую роль.
https://ria.ru/20250821/max-2036814524.html
https://ria.ru/20250825/tehnologija-2037471019.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01c36c91e175172cfc372a3270d59ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон немкин (депутат), сбер, госдума рф, общество, технологии
Антон Немкин (депутат), Сбер, Госдума РФ, Общество, Технологии
В мессенджере Max создадут систему защиты от мошенничества

В мессенджере Max идет работа по созданию мощной системы защиты от мошенничества

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Работа по созданию мощной системы защиты от мошенничества уже идет в мессенджере Max, также планируется тестирование новых онлайн-инструментов для раннего выявления мошеннических схем, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
"В мессенджере Max уже идет работа по созданию мощной системы защиты от мошенничества. Разработчик платформы - компания VK - совместно со "Сбером", обладающим одной из самых продвинутых антифрод-систем в мире, внедряют технологии, направленные на выявление и предотвращение подозрительных действий", - сказал он.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Гаджеты не будут вскрывать для установки мессенджера MAX, заявили в ГД
21 августа, 17:41
По словам депутата, уже ведется реализация пилотных проектов, по итогам которых возможна глубокая интеграция антифрод-сервисов "Сбера" в инфраструктуру Max.
"Параллельно планируется тестирование новых онлайн-инструментов для раннего выявления мошеннических схем", - добавил Немкин.
Депутат подчеркнул, что, по его данным, на сегодняшний день фактов мошенничества в мессенджере Max не зафиксировано.
"Однако важно понимать, что мошенничество - это системная и постоянно развивающаяся угроза. За годы борьбы с этим явлением выявлено множество схем обмана, и, несмотря на усилия, мошенники продолжают использовать все более изощренные методы - от социальной инженерии до инструментов искусственного интеллекта", - рассказал Немкин.
Парламентарий считает, что для эффективного противодействия необходима не только техническая защита со стороны платформ, но и активная роль пользователей - их внимательность, своевременное сообщение о подозрительных ситуациях и цифровая грамотность, все это играет ключевую роль.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Технологию "Госключ" интегрировали в MAX
Вчера, 15:33
 
Антон Немкин (депутат)СберГосдума РФОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала