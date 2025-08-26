https://ria.ru/20250826/bezopasnost-2037568318.html

В мессенджере Max создадут систему защиты от мошенничества

антон немкин (депутат)

сбер

госдума рф

общество

технологии

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Работа по созданию мощной системы защиты от мошенничества уже идет в мессенджере Max, также планируется тестирование новых онлайн-инструментов для раннего выявления мошеннических схем, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"В мессенджере Max уже идет работа по созданию мощной системы защиты от мошенничества. Разработчик платформы - компания VK - совместно со "Сбером", обладающим одной из самых продвинутых антифрод-систем в мире, внедряют технологии, направленные на выявление и предотвращение подозрительных действий", - сказал он. По словам депутата, уже ведется реализация пилотных проектов, по итогам которых возможна глубокая интеграция антифрод-сервисов "Сбера" в инфраструктуру Max. "Параллельно планируется тестирование новых онлайн-инструментов для раннего выявления мошеннических схем", - добавил Немкин. Депутат подчеркнул, что, по его данным, на сегодняшний день фактов мошенничества в мессенджере Max не зафиксировано. "Однако важно понимать, что мошенничество - это системная и постоянно развивающаяся угроза. За годы борьбы с этим явлением выявлено множество схем обмана, и, несмотря на усилия, мошенники продолжают использовать все более изощренные методы - от социальной инженерии до инструментов искусственного интеллекта", - рассказал Немкин. Парламентарий считает, что для эффективного противодействия необходима не только техническая защита со стороны платформ, но и активная роль пользователей - их внимательность, своевременное сообщение о подозрительных ситуациях и цифровая грамотность, все это играет ключевую роль.

