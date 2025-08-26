Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА повредили хозпостройку в Волгограде - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 26.08.2025 (обновлено: 05:30 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/bespilotniki-2037574262.html
Обломки БПЛА повредили хозпостройку в Волгограде
Обломки БПЛА повредили хозпостройку в Волгограде - РИА Новости, 26.08.2025
Обломки БПЛА повредили хозпостройку в Волгограде
Массированную атаку БПЛА отражают в Волгоградской области, обломки дрона повредили хозяйственную постройку в СНТ в Волгограде, пострадавших нет, сообщил сообщил РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T05:29:00+03:00
2025-08-26T05:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
происшествия
волгоград
андрей бочаров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Массированную атаку БПЛА отражают в Волгоградской области, обломки дрона повредили хозяйственную постройку в СНТ в Волгограде, пострадавших нет, сообщил сообщил губернатор Андрей Бочаров."Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. По предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге города Волгограда. Пострадавших нет", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
https://ria.ru/20250826/opasnost-2037565332.html
волгоградская область
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, происшествия, волгоград, андрей бочаров, россия
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Происшествия, Волгоград, Андрей Бочаров, Россия
Обломки БПЛА повредили хозпостройку в Волгограде

Обломки беспилотника повредили хозпостройку в Волгограде, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Массированную атаку БПЛА отражают в Волгоградской области, обломки дрона повредили хозяйственную постройку в СНТ в Волгограде, пострадавших нет, сообщил сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. По предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге города Волгограда. Пострадавших нет", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
01:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьПроисшествияВолгоградАндрей БочаровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала