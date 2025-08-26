https://ria.ru/20250826/bespilotniki-2037574262.html
Обломки БПЛА повредили хозпостройку в Волгограде
Обломки БПЛА повредили хозпостройку в Волгограде - РИА Новости, 26.08.2025
Обломки БПЛА повредили хозпостройку в Волгограде
Массированную атаку БПЛА отражают в Волгоградской области, обломки дрона повредили хозяйственную постройку в СНТ в Волгограде, пострадавших нет, сообщил сообщил РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T05:29:00+03:00
2025-08-26T05:29:00+03:00
2025-08-26T05:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
происшествия
волгоград
андрей бочаров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Массированную атаку БПЛА отражают в Волгоградской области, обломки дрона повредили хозяйственную постройку в СНТ в Волгограде, пострадавших нет, сообщил сообщил губернатор Андрей Бочаров."Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. По предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге города Волгограда. Пострадавших нет", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
https://ria.ru/20250826/opasnost-2037565332.html
волгоградская область
волгоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, происшествия, волгоград, андрей бочаров, россия
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Происшествия, Волгоград, Андрей Бочаров, Россия
Обломки БПЛА повредили хозпостройку в Волгограде
Обломки беспилотника повредили хозпостройку в Волгограде, пострадавших нет