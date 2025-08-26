https://ria.ru/20250826/bespilotniki-2037574262.html

Обломки БПЛА повредили хозпостройку в Волгограде

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Массированную атаку БПЛА отражают в Волгоградской области, обломки дрона повредили хозяйственную постройку в СНТ в Волгограде, пострадавших нет, сообщил сообщил губернатор Андрей Бочаров."Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. По предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге города Волгограда. Пострадавших нет", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.

