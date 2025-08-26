https://ria.ru/20250826/bespilotnik-2037628699.html

ПВО за сутки сбила 191 беспилотник

Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили шесть управляемых авиабомб, ракету "Нептун" и 191 беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили шесть управляемых авиабомб, ракету "Нептун" и 191 беспилотник, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 191 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение пунктам управления и местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

