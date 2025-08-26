ПВО за сутки сбила 191 беспилотник
ПВО за сутки сбила 191 беспилотник и управляемую ракету "Нептун"
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили шесть управляемых авиабомб, ракету "Нептун" и 191 беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 191 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение пунктам управления и местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
22 июня 2022, 17:18