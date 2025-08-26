https://ria.ru/20250826/bespilotnik-2037597079.html
В ЛНР беспилотник атаковал автомобиль Международного противоминного центра
2025-08-26T10:01:00+03:00
2025-08-26T10:01:00+03:00
2025-08-26T10:08:00+03:00
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. ВСУ в понедельник нанесли удар с помощью квадрокоптера по технике Международного противоминного центра в районе населенного пункта Первомайск Сватовского района ЛНР, из-за чего ранены два сапера, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."ВСУ нанесли удар беспилотником квадрокоптерного типа по экскаватору (автомобилю КрАЗ) Международного противоминного центра. Двое сотрудников получили ранения, повреждена техника", - сказал собеседник агентства.
