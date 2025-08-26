Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР беспилотник атаковал автомобиль Международного противоминного центра - РИА Новости, 26.08.2025
10:01 26.08.2025 (обновлено: 10:08 26.08.2025)
В ЛНР беспилотник атаковал автомобиль Международного противоминного центра
В ЛНР беспилотник атаковал автомобиль Международного противоминного центра
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. ВСУ в понедельник нанесли удар с помощью квадрокоптера по технике Международного противоминного центра в районе населенного пункта Первомайск Сватовского района ЛНР, из-за чего ранены два сапера, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."ВСУ нанесли удар беспилотником квадрокоптерного типа по экскаватору (автомобилю КрАЗ) Международного противоминного центра. Двое сотрудников получили ранения, повреждена техника", - сказал собеседник агентства.
луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. ВСУ в понедельник нанесли удар с помощью квадрокоптера по технике Международного противоминного центра в районе населенного пункта Первомайск Сватовского района ЛНР, из-за чего ранены два сапера, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВСУ нанесли удар беспилотником квадрокоптерного типа по экскаватору (автомобилю КрАЗ) Международного противоминного центра. Двое сотрудников получили ранения, повреждена техника", - сказал собеседник агентства.
В Рязанской области обломки беспилотника повредили дом
В Рязанской области обломки беспилотника повредили дом
Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
