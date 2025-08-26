https://ria.ru/20250826/bespilotnik-2037597079.html

В ЛНР беспилотник атаковал автомобиль Международного противоминного центра

В ЛНР беспилотник атаковал автомобиль Международного противоминного центра

В ЛНР беспилотник атаковал автомобиль Международного противоминного центра

ВСУ в понедельник нанесли удар с помощью квадрокоптера по технике Международного противоминного центра в районе населенного пункта Первомайск Сватовского района

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. ВСУ в понедельник нанесли удар с помощью квадрокоптера по технике Международного противоминного центра в районе населенного пункта Первомайск Сватовского района ЛНР, из-за чего ранены два сапера, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."ВСУ нанесли удар беспилотником квадрокоптерного типа по экскаватору (автомобилю КрАЗ) Международного противоминного центра. Двое сотрудников получили ранения, повреждена техника", - сказал собеседник агентства.

луганская народная республика

