https://ria.ru/20250826/banki-2037660083.html
Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области
Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025
Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области
Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:20:00+03:00
2025-08-26T14:20:00+03:00
2025-08-26T14:47:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_0:63:2986:1743_1920x0_80_0_0_c3c43ab8b10c39f490350261fc71a2a8.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину."Банки неплохо работают. Практически все крупные банки – ПСБ, Сбер, ВТБ, уже присутствуют в Херсонской области, уже выдано 230 тысяч карт", - сказал Сальдо на встрече с президентом.
https://ria.ru/20250826/saldo-2037667057.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba7d8cfab06d4e59570bbc27c9ec8629.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, экономика
Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Путин, Экономика
Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области
Сальдо заявил, что в Херсонской области присутствуют почти все крупные банки