https://ria.ru/20250826/banki-2037660083.html

Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области

Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025

Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области

Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T14:20:00+03:00

2025-08-26T14:20:00+03:00

2025-08-26T14:47:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_0:63:2986:1743_1920x0_80_0_0_c3c43ab8b10c39f490350261fc71a2a8.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину."Банки неплохо работают. Практически все крупные банки – ПСБ, Сбер, ВТБ, уже присутствуют в Херсонской области, уже выдано 230 тысяч карт", - сказал Сальдо на встрече с президентом.

https://ria.ru/20250826/saldo-2037667057.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, экономика