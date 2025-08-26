Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области
14:20 26.08.2025 (обновлено: 14:47 26.08.2025)
Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области
Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025
Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области
Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:20:00+03:00
2025-08-26T14:47:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_0:63:2986:1743_1920x0_80_0_0_c3c43ab8b10c39f490350261fc71a2a8.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину."Банки неплохо работают. Практически все крупные банки – ПСБ, Сбер, ВТБ, уже присутствуют в Херсонской области, уже выдано 230 тысяч карт", - сказал Сальдо на встрече с президентом.
https://ria.ru/20250826/saldo-2037667057.html
херсонская область
херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, экономика
Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Путин, Экономика
Сальдо рассказал Путину о банках в Херсонской области

Сальдо заявил, что в Херсонской области присутствуют почти все крупные банки

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину.
"Банки неплохо работают. Практически все крупные банки – ПСБ, Сбер, ВТБ, уже присутствуют в Херсонской области, уже выдано 230 тысяч карт", - сказал Сальдо на встрече с президентом.
Включенная газовая конфорка. - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Сальдо рассказал Путину о газоснабжении Херсонской области
14:39
 
Херсонская область Владимир Сальдо Владимир Путин Экономика
 
 
