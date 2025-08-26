https://ria.ru/20250826/banki-2037657308.html

Центробанк обязал банки раскрывать клиентам причины блокировки карт

2025-08-26T14:07:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

общество

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Банк России указал банкам, что они должны раскрывать клиентам причины блокировки их карт и приостановления операций по счету, - об этом сообщается в информационном письме, размещенном на сайте регулятора. "Банки обязаны раскрывать причины блокировки карт и приостановления операций по счету. Клиенты банков, которым приостановили операции по счетам и картам или ограничили доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (например, мобильному приложению), должны знать, на каком основании это произошло и что делать для восстановления обслуживания", - говорится на сайте регулятора. "В целях соблюдения прав и законных интересов клиентов – потребителей финансовых услуг кредитным организациям необходимо однозначно дифференцировать требования Федерального закона № 161-ФЗ и Федерального закона № 115-ФЗ, а также договорные условия", - поясняется в письме. Поэтому банки должны представлять клиентам полную и достоверную информацию, в частности, на основании какого именно федерального закона, со ссылкой на конкретную норму, или условия договора кредитной организацией принято соответствующее решение, продолжает ЦБ. Также согласно документу регулятора банки должны сообщать клиентам о причинах принятия решения о блокировке и порядке дальнейших действий клиентов, чтобы восстановить обслуживание в банке. ЦБ РФ отмечает, что анализ поступающих обращений показал, что в большинстве случаев кредитные организации не доводят до сведения клиентов, в отношении которых реализованы указанные ограничения, полную и достоверную информацию о видах ограничений, основаниях, причинах их применения, а также порядок дальнейших действий клиентов. "В настоящее время регулятор фиксирует случаи, когда банк, ссылаясь одновременно на оба закона, не имеет достаточно оснований для введения двойных ограничений. Такая практика также недопустима, и банкам надлежит ее избегать. Банк России будет следить за тем, как кредитные организации соблюдают его рекомендации", - подчёркивает регулятор.

2025

