Бабушкина: увеличенные выплаты за ремонт выдали 67 свердловским сиротам - 26.08.2025
Свердловская область
Свердловская область
 
18:43 26.08.2025
Бабушкина: увеличенные выплаты за ремонт выдали 67 свердловским сиротам
Бабушкина: увеличенные выплаты за ремонт выдали 67 свердловским сиротам - РИА Новости, 26.08.2025
Бабушкина: увеличенные выплаты за ремонт выдали 67 свердловским сиротам
C начала 2025 года 67 выпускников детских домов получили увеличенную компенсацию за ремонт жилья в Свердловской области, сообщила председатель Законодательного... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. C начала 2025 года 67 выпускников детских домов получили увеличенную компенсацию за ремонт жилья в Свердловской области, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина. Отмечается, что это может быть жилье, которым детей по достижению совершеннолетия обеспечивает государство, или оставшееся от родителей. Сама мера действует в Свердловской области с 2012 года и изначально ее сумма составляла 100 тысяч рублей. "Очевидно, что сейчас этих средств недостаточно, чтобы создать комфортные условия, поэтому есть необходимость в увеличении суммы выплаты", – комментировала ранее изменения Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. В пресс-службе облпарламента напомнили, что изменения в областной закон о защите прав ребенка, принятые депутатами Заксобрания, начали действовать с 1 января 2025 года. Единовременную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на ремонт жилья, собственниками которого они являются, повысили до 170 тысяч рублей. Ранее Бабушкина сообщила, что разработанный в Свердловской области закон по профессиональному обучению выпускников девятых классов, не сдавших ОГЭ, может быть принят на федеральном уровне уже осенью.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. C начала 2025 года 67 выпускников детских домов получили увеличенную компенсацию за ремонт жилья в Свердловской области, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина.
Отмечается, что это может быть жилье, которым детей по достижению совершеннолетия обеспечивает государство, или оставшееся от родителей. Сама мера действует в Свердловской области с 2012 года и изначально ее сумма составляла 100 тысяч рублей.
"Очевидно, что сейчас этих средств недостаточно, чтобы создать комфортные условия, поэтому есть необходимость в увеличении суммы выплаты", – комментировала ранее изменения Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
В пресс-службе облпарламента напомнили, что изменения в областной закон о защите прав ребенка, принятые депутатами Заксобрания, начали действовать с 1 января 2025 года. Единовременную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на ремонт жилья, собственниками которого они являются, повысили до 170 тысяч рублей.
Ранее Бабушкина сообщила, что разработанный в Свердловской области закон по профессиональному обучению выпускников девятых классов, не сдавших ОГЭ, может быть принят на федеральном уровне уже осенью.
