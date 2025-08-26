Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Армении заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети" - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 26.08.2025 (обновлено: 19:15 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/armeniya-2037721413.html
Экс-президент Армении заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети"
Экс-президент Армении заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети" - РИА Новости, 26.08.2025
Экс-президент Армении заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети"
Бывший армянский президент Серж Саргсян, возглавлявший страну с 2008 по 2018 год, заявил, что сам попросил предпринимателя Самвела Карапетяна приобрести... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T18:07:00+03:00
2025-08-26T19:15:00+03:00
армения
электрические сети армении
в мире
россия
самвел карапетян
серж саргсян
никол пашинян
электросети армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151922/10/1519221031_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_b5c92e304b95061caa4b0c71c6f70db8.jpg
ЕРЕВАН, 26 авг — РИА Новости. Бывший армянский президент Серж Саргсян, возглавлявший страну с 2008 по 2018 год, заявил, что сам попросил предпринимателя Самвела Карапетяна приобрести компанию "Электрические сети Армении", которую действующие власти республики хотят национализировать."Я должен открыто сказать, что сам просил Самвела Карапетяна приобрести "Электросети Армении", — заявил он журналистам.По словам экс-президента, на тот момент нужен был человек, который бы проявил заботу о компании и был готов длительное время, не преследуя цели прибыли, осуществлять инвестиции. Как он уточнил, до завершения его президентского срока в 2018-м Карапетян так и поступал. "Думаю, это продолжалось и после 2018 года", — отметил он.Саргсян заявил, что негативно воспринял идею национализировать компанию. &quot;Что значит поспешно принять закон, назначить (в компанию. — Прим. ред.) людей, управлять чужим имуществом, увольнять сотрудников, распоряжаться финансовыми средствами. Я отношусь к этому плохо&quot;, — подчеркнул он.Он не исключил, что одной из причин, побудивших действующие власти пойти на такой шаг, стали предстоящие парламентские выборы 2026 года."Там работает огромный коллектив, есть ресурсы, а это имеет важное значение для выборов", — отметил экс-президент.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250818/pashinyan-2035957870.html
https://ria.ru/20250815/armeniya-2035659244.html
https://ria.ru/20250818/glava-2036063746.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151922/10/1519221031_19:0:803:588_1920x0_80_0_0_56d2ccbf2fa97e83ff54362a91b602b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, электрические сети армении, в мире, россия, самвел карапетян, серж саргсян, никол пашинян, электросети армении, преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь
Армения, Электрические сети Армении, В мире, Россия, Самвел Карапетян, Серж Саргсян, Никол Пашинян, Электросети Армении, Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь
Экс-президент Армении заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети"

Экс-президент Саргсян заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети Армении"

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСерж Саргсян
Серж Саргсян - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Серж Саргсян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 26 авг — РИА Новости. Бывший армянский президент Серж Саргсян, возглавлявший страну с 2008 по 2018 год, заявил, что сам попросил предпринимателя Самвела Карапетяна приобрести компанию "Электрические сети Армении", которую действующие власти республики хотят национализировать.
"Я должен открыто сказать, что сам просил Самвела Карапетяна приобрести "Электросети Армении", — заявил он журналистам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священников
18 августа, 00:11
По словам экс-президента, на тот момент нужен был человек, который бы проявил заботу о компании и был готов длительное время, не преследуя цели прибыли, осуществлять инвестиции. Как он уточнил, до завершения его президентского срока в 2018-м Карапетян так и поступал.
"Думаю, это продолжалось и после 2018 года", — отметил он.
Саргсян заявил, что негативно воспринял идею национализировать компанию.
«

"Что значит поспешно принять закон, назначить (в компанию. — Прим. ред.) людей, управлять чужим имуществом, увольнять сотрудников, распоряжаться финансовыми средствами. Я отношусь к этому плохо", — подчеркнул он.

Он не исключил, что одной из причин, побудивших действующие власти пойти на такой шаг, стали предстоящие парламентские выборы 2026 года.
"Там работает огромный коллектив, есть ресурсы, а это имеет важное значение для выборов", — отметил экс-президент.

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • Одиннадцатого августа Апелляционный уголовный суд Армении счел задержание неправомерным.
  • Адвокат Карапетяна подчеркнула, что решение инстанции подтвердило незаконность и необоснованность задержания ее подзащитного.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Армянская апостольская церковь раскритиковала продление ареста Карапетяна
15 августа, 23:29
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Двадцать третьего июля совет по защите прав Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли дело в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма против правительства Армении.
  • Представители госорганов республики утверждают, что Ереван может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны.
  • Власти продолжили действия, направленные на конфискацию "Электросетей Армении". Временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов.
  • Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армении для привлечения ее к ответственности.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Глава Союза армян в России отметил важность опыта Карапетяна
18 августа, 14:46
 
АрменияЭлектрические сети АрменииВ миреРоссияСамвел КарапетянСерж СаргсянНикол ПашинянЭлектросети АрменииПреследование Карапетяна в АрменииАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала