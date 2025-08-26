Экс-президент Армении заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети"
Экс-президент Саргсян заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети Армении"
Серж Саргсян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 авг — РИА Новости. Бывший армянский президент Серж Саргсян, возглавлявший страну с 2008 по 2018 год, заявил, что сам попросил предпринимателя Самвела Карапетяна приобрести компанию "Электрические сети Армении", которую действующие власти республики хотят национализировать.
"Я должен открыто сказать, что сам просил Самвела Карапетяна приобрести "Электросети Армении", — заявил он журналистам.
По словам экс-президента, на тот момент нужен был человек, который бы проявил заботу о компании и был готов длительное время, не преследуя цели прибыли, осуществлять инвестиции. Как он уточнил, до завершения его президентского срока в 2018-м Карапетян так и поступал.
"Думаю, это продолжалось и после 2018 года", — отметил он.
Саргсян заявил, что негативно воспринял идею национализировать компанию.
"Что значит поспешно принять закон, назначить (в компанию. — Прим. ред.) людей, управлять чужим имуществом, увольнять сотрудников, распоряжаться финансовыми средствами. Я отношусь к этому плохо", — подчеркнул он.
Он не исключил, что одной из причин, побудивших действующие власти пойти на такой шаг, стали предстоящие парламентские выборы 2026 года.
"Там работает огромный коллектив, есть ресурсы, а это имеет важное значение для выборов", — отметил экс-президент.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
- Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- Одиннадцатого августа Апелляционный уголовный суд Армении счел задержание неправомерным.
- Адвокат Карапетяна подчеркнула, что решение инстанции подтвердило незаконность и необоснованность задержания ее подзащитного.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Двадцать третьего июля совет по защите прав Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли дело в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма против правительства Армении.
- Представители госорганов республики утверждают, что Ереван может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны.
- Власти продолжили действия, направленные на конфискацию "Электросетей Армении". Временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов.
- Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армении для привлечения ее к ответственности.
