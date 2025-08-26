https://ria.ru/20250826/armeniya-2037721413.html

Экс-президент Армении заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети"

Экс-президент Армении заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети" - РИА Новости, 26.08.2025

Экс-президент Армении заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети"

Бывший армянский президент Серж Саргсян, возглавлявший страну с 2008 по 2018 год, заявил, что сам попросил предпринимателя Самвела Карапетяна приобрести... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T18:07:00+03:00

2025-08-26T18:07:00+03:00

2025-08-26T19:15:00+03:00

армения

электрические сети армении

в мире

россия

самвел карапетян

серж саргсян

никол пашинян

электросети армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151922/10/1519221031_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_b5c92e304b95061caa4b0c71c6f70db8.jpg

ЕРЕВАН, 26 авг — РИА Новости. Бывший армянский президент Серж Саргсян, возглавлявший страну с 2008 по 2018 год, заявил, что сам попросил предпринимателя Самвела Карапетяна приобрести компанию "Электрические сети Армении", которую действующие власти республики хотят национализировать."Я должен открыто сказать, что сам просил Самвела Карапетяна приобрести "Электросети Армении", — заявил он журналистам.По словам экс-президента, на тот момент нужен был человек, который бы проявил заботу о компании и был готов длительное время, не преследуя цели прибыли, осуществлять инвестиции. Как он уточнил, до завершения его президентского срока в 2018-м Карапетян так и поступал. "Думаю, это продолжалось и после 2018 года", — отметил он.Саргсян заявил, что негативно воспринял идею национализировать компанию. "Что значит поспешно принять закон, назначить (в компанию. — Прим. ред.) людей, управлять чужим имуществом, увольнять сотрудников, распоряжаться финансовыми средствами. Я отношусь к этому плохо", — подчеркнул он.Он не исключил, что одной из причин, побудивших действующие власти пойти на такой шаг, стали предстоящие парламентские выборы 2026 года."Там работает огромный коллектив, есть ресурсы, а это имеет важное значение для выборов", — отметил экс-президент.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250818/pashinyan-2035957870.html

https://ria.ru/20250815/armeniya-2035659244.html

https://ria.ru/20250818/glava-2036063746.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, электрические сети армении, в мире, россия, самвел карапетян, серж саргсян, никол пашинян, электросети армении, преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь