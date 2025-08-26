https://ria.ru/20250826/armeniya-2037690049.html

МИД Азербайджана рассказал о позиции Армении по мирному договору

БАКУ, 26 авг - РИА Новости. Армения не соглашалась с рядом положений мирного договора до прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. "Армения до конца января текущего года не соглашалась с определенными положениями проекта мирного договора с Азербайджаном, в частности касающимися недопущения размещения сил третьих стран на общей границе и отзыва судебных исков. Это был период до прихода к власти в США администрации Дональда Трампа", - сказал Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США. По его словам, лишь после прихода к власти администрации Трампа Армения изменила свою позицию по этим пунктам. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

