Архитектор: метро остается для Москвы стратегическим проектом

2025-08-26T15:03:00+03:00

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Строительство метро остается для Москвы стратегическим проектом долгосрочного развития транспортной системы, считает глава архитектурного бюро "Мастер’c План" Юлия Зубарик.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в российской столице к 2035 году построят 60 новых станций метро, то есть в среднем планируется возводить по шесть станций в год. Он напомнил, что уже строятся Рублёво-Архангельская, Бирюлёвская и Троицкая линии метро. Также рассматривается проект линии до Сколково, и уже сейчас возводятся станции "Гольяново" и "Печатники"."Строительство метро остается для Москвы стратегическим проектом, напрямую влияющим на комфорт и качество жизни горожан. План по вводу в среднем шести станций в год показывает: столица постепенно переходит от рывков и авралов к продуманному и долгосрочному развитию транспортной системы", – сказала Зубарик.Как подчеркнула она, развитие Рублёво-Архангельской, Бирюлёвской и Троицкой линий приведет метро в новые жилые массивы и деловые кластеры, где сегодня ощущается нехватка быстрых маршрутов в центр. Перспективная линия к Сколково могла бы связать город с крупным инновационным кластером, а новые станции "Гольяново" и "Печатники" решить более локальные задачи, обеспечить сложившиеся районы шаговой доступностью метро."Сегодня метрополитен меняет свой характер: он перестает быть лишь средством решения транспортных перегрузок и становится инструментом формирования новой городской среды. Благодаря новым линиям и станциям Москва движется к полицентричности: когда качественная инфраструктура есть не только в центре, но и в жилых районах, где создаются рабочие места, сервисы и места отдыха. В долгосрочной перспективе это значит, что метро становится не только транспортом, но и основой социально-экономического развития города", – заключила Зубарик.Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов рассказал, что развитие транспортной инфраструктуры – крупнейший раздел адресной инвестиционной программы столицы, объем которой в 2025–2027 годах составляет около 3,3 триллиона рублей. В 2025 году на эти цели планируется направить более 600 миллиардов рублей, а всего в ближайшие три года – 1,7 триллиона рублей. Он подчеркнул, что новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними формируются деловые центры, возводятся жилые комплексы и соцобъекты. Это стимулирует развитие районов, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений, отметил заммэра.

