"Рано похоронили". Неожиданный поворот в истории с Натальей Наговициной

"Рано похоронили". Неожиданный поворот в истории с Натальей Наговициной - РИА Новости, 26.08.2025

"Рано похоронили". Неожиданный поворот в истории с Натальей Наговициной

Горы не прощают ошибок — эту истину Наталья Наговицина знала лучше других. Вся страна следит за трагедией в горах Киргизии уже 14 дней. Женщина с переломом ноги

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Горы не прощают ошибок — эту истину Наталья Наговицина знала лучше других. Вся страна следит за трагедией в горах Киргизии уже 14 дней. Женщина с переломом ноги борется за жизнь на высоте 7 тысяч метров. Погиб альпинист, пытавшийся ее спасти. Вертолет разбился при попытке эвакуации. И вот — очередной поворот истории: сын альпинистки сделал сенсационное заявление.Отчаянный крик о помощи"Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива", — написал во "ВКонтакте" Михаил Наговицин. Его мать Наталья две недели назад получила травму при спуске с пика Победы и осталась одна на высоте около 7 тысяч метров.Сын опубликовал видео с дрона, где на заснеженной вершине действительно видна движущаяся фигура. "На видео отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил", — настаивает 27-летний Михаил.Он обратился к генпрокурору, главе МИД и послу России в Киргизии с отчаянной просьбой — организовать аэросъемку района и подтвердить, что женщина жива. "Благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени спасательная операция может стать невозможной", — предупреждает сын альпинистки.На информацию отреагировал Следственный комитет (СК). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил обеспечить взаимодействие с МЧС России для содействия спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей в горах Киргизии, сообщается в Telegram-канале Информационного центра СК России.Но у федерации альпинизма есть сомнения. "Сын Натальи в федерацию за помощью не обращался. Я не знаю, сын ли это Натальи Наговициной", — заявил вице-президент ФАР Александр Пятницин.Пятимиллионный счетПока сын борется за жизнь матери, растет финансовая катастрофа. По данным Mash, спасательная операция уже обошлась в 58,8 тысячи долларов — почти пять миллионов рублей. У Натальи базовая туристическая страховка всего на 35 тысяч долларов.Остальные два с половиной миллиона рублей могут взыскать с наследника — в случае смерти альпинистки. Получается жестокий парадокс: чем больше пытаются спасти женщину, тем большие долги достанутся ее сыну.За восхождение на пик Победы Наталья заплатила туроператору около 400 тысяч рублей. Теперь ее спасение может стоить в десять раз дороже.Проклятие семьиГоры уже забрали у Натальи мужа. Четыре года назад, в августе 2021-го, она вместе с Сергеем покоряла пик Хан-Тенгри. На высоте 7 тысяч метров Сергея парализовало — инсульт.Спасатели советовали Наталье бросить мужа и спускаться одной — был риск попасть под лавину. Тогда погибли бы оба. Но женщина категорически отказалась покинуть Сергея.Она дождалась помощи, мужа начали спускать. Протащили всего 400 метров — сказывалась нехватка кислорода на такой высоте. В итоге Сергея оставили на горе, а Наталью спустили вниз.Уже в бреду муж отстегнулся от страховочных веревок и сорвался в пропасть. Тело так и не нашли.Роковое восхождениеНаталья Наговицина мечтала получить значок "Снежный барс" — неофициальный титул у альпинистов, означающий, что человек покорил пять семитысячников бывшего СНГ. Три вершины уже были за плечами.В Киргизию Наталья отправилась в конце июля. Как утверждают некоторые СМИ, воспользовалась услугами туроператора Ak-SaiTravel. Группу, по данным "АиФ", вел гид. По другой версии, гида не было. "Аксай давно не водит на пик Победы", — говорит альпинист Павел, знакомый Наговициной. Это подтверждает сайт туроператора.В группе оказалось четверо альпинистов: россиянин Роман Мокринский, немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигилья. С Лукой Наталья была знакома уже несколько лет — итальянский альпинист к ней очень тепло относился.Группа успешно поднялась на вершину и 12 августа начала спуск. На самом опасном участке — Черной Скале, под которой лежат тела сорвавшихся альпинистов, — произошла трагедия.Цепочка катастрофВместо сплоченной команды получилась растянутая цепочка — немец с итальянцем ушли далеко вперед, а Наталья шла сзади и страховала Романа.Роман сорвался и потянул за собой Наталью. Он отделался ушибами, а женщина сломала ногу, и потеряла способность передвигаться.Совсем недавно, в мае, у нее тоже был перелом ноги, отмечают альпинисты. И уточняют: "При таких травмах подниматься нельзя минимум год. А она пошла через три месяца". Возможно, это и стало причиной повторного перелома.Запас еды, воду, спальный мешок и палатку Наталье принес Лука. Именно он первым пытался вытащить Наталью из западни. Спасти не получилось, и уже по пути от Натальи вниз Лука, 15 августа, погиб — случился отек мозга вызванный переохлаждением. Его тело до сих пор лежит в пещере на высоте 6800 метров.Эстафета несчастийСпасательная операция превратилась в череду несчастных случаев. Первый вертолет Ми-8, направленный к Наталье, при взлете его закрутило ветром — машина рухнула прямо на людей. У двух спасателей переломы позвоночника и таза, пострадал пилот.Второй вертолет забрал раненых. С помощью дрона спасатели убедились, что Наталья жива, но добираться до нее пешком нужно несколько дней.Последние надежды возлагались на итальянских летчиков с вертолетом, способным подниматься на семитысячную высоту. Но они так и не дождались подходящей погоды и улетели домой, не забрав даже тело своего соотечественника.Операция прекращена"В понедельник руководитель базового лагеря объявил о прекращении поисков. Сегодня спасательная операция закончилась. Больше попыток не будет. У нас же были итальянские пилоты, которые планировали сегодня попытаться добраться туда на нашем еврокоптере. Но они так и не смогли вылететь наверх. Погода не позволила. Они имели опыт полетов в Альпах и Гималаях, но не в таких условиях, как у нас. Так что все", — сообщил РИА Новости руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков"До того момента, как Наговицину не найдут, она будет числиться пропавшей без вести", — сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын."Я не думаю, что и в следующем году будут предприниматься попытки транспортировки. Это очень опасно. Так рисковать людьми. <…> Это слишком большой риск", — сказал глава лагеря.Все спасатели собрали вещи и покинули базовый лагерь. Тела альпинистов, если их и будут забирать, то только в следующем сезоне.Возможно, Наталья Наговицина навсегда останется на той же высоте, где 4 года назад погиб ее муж. А ее сын будет платить миллионы за попытки спасения, которые так и не увенчались успехом.

