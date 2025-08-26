Сын застрявшей в Киргизии альпинистки выступил с новым призывом

https://ria.ru/20250826/alpinistka-2037629657.html

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сын альпинистки Натальи Наговицыной Михаил обратился к генпрокурору, главе МИД России и российскому послу в Киргизии, попросив спасти свою мать, передает Telegram-канал Baza. "Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района Пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию", — приводят слова Михаила.Сын пострадавшей альпинистки уверен, что его мать жива, полагаясь на видеозапись с вершины, на которой женщина подает признаки жизни спустя неделю после потери связи. Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. В воскресенье руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили поиски Наговициной из-за крайне сложных погодных условий.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об обращении сына альпинистки Натальи Наговицыной, сообщила РИА новости, что российские посольство в Киргизии и МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по ее спасению.

