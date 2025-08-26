Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калининграда отменили пять рейсов - РИА Новости, 26.08.2025
12:16 26.08.2025
В аэропорту Калининграда отменили пять рейсов
калининград
москва
санкт-петербург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
аэрофлот
общество
КАЛИНИНГРАД, 26 авг — РИА Новости. Пять рейсов отменены, 15 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из данных онлайн-табло авиагавани. Росавиация во вторник сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту "Пулково". Авиакомпания "Аэрофлот" сообщала, что расписание рейсов было скорректировано, так как ограничения сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в и из Калининграда. Позже ограничения были сняты. Отмечалось, что они вводились для безопасности полетов. По информации на сайте калининградского аэропорта "Храброво" на 10.10 (11.10 мск) отменены пять рейсов в Москву и Санкт-Петербург. На вылет и прилет также задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург.
Международный аэропорт "Храброво" (Калининград)
© РИА Новости / Михаил Голенков
Международный аэропорт "Храброво" (Калининград). Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 авг — РИА Новости. Пять рейсов отменены, 15 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Росавиация во вторник сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту "Пулково". Авиакомпания "Аэрофлот" сообщала, что расписание рейсов было скорректировано, так как ограничения сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в и из Калининграда. Позже ограничения были сняты. Отмечалось, что они вводились для безопасности полетов.
По информации на сайте калининградского аэропорта "Храброво" на 10.10 (11.10 мск) отменены пять рейсов в Москву и Санкт-Петербург.
На вылет и прилет также задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург.
Обстановка в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В "Пулково" задержали около 30 рейсов
